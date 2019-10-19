Son Dakika Haberleri: Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdülkadir Ömür'e ziyaret

Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdülkadir Ömür'e ziyaret

35 dakika önce

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti.

Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdülkadir Ömür'e ziyaret, System.String[]

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'nun asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ile genç futbolcuyu evinde ziyaret ederek son durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Abdülkadir ile sohbet eden Ağaoğlu'nun, bir an önce sahalara dönmesi için temennide bulunduğu kaydedildi.

Bu arada, Ağaoğlu ve Alp'in, Abdülkadir Ömür'e yaptığı ziyarette yer sofrasında birlikte yedikleri yemeğe ait fotoğrafa da yer verildi.

Mehmet Yiğit Alp, Abdülkadir Ömür, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Messi, Suarez ve Griezmann attı, Barcelona Eibar'ı 3-0 mağlup etti
Beşiktaş-Braga maçının bilet fiyatları belli oldu Terim, Falcao'ya sitem etmişti! Bugün idmana çıktı 6 aydır maaşını alamayan Colin Kazım ve arkadaşları maçta protesto yaptı, 2 gol yedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 16:33:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]