Ahmet Ağaoğlu'ndan açıklama

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sezon başı olması rağmen çok fazla sakat oyuncularının olması nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un Getafe ile yarın deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Takım olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirten Ağaoğlu, "Daha ligin 2. ve 3. haftasında hücum hattından iki önemli oyuncusu ve bu bölgedeki alternatif oyuncusu sakatlanan bir takımız. Aynı zamanda geçen hafta Gençlerbirliği maçında da Ivanildo'nun sakatlanarak takımdan uzak kalması var. Bunlar her takımın başına gelebilecek şeyler ancak bir hafta içinde bunların arka arkaya yaşanması ve sahaya çıkan 11'in de öncelikle bunun psikolojik baskısı altında kalması ve daha önce ilk 11'de birlikte maç oynamamış oyuncuların oynaması performansı etkiledi." diye konuştu.

"Daha sezon başında takım başarısızmış gibi takımın ve oyuncuların moral ve motivasyonunu direkt olarak etkileyecek şeylere maruz kaldık." diyen Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Daniel Sturridge'nin maaşını almadığı ve bunun için sahaya çıkmadığı yönünde iddialar oldu. Böyle bir şey haber olarak ulaştırılmış olabilir ama bunun doğrultulacağı yer Trabzonspor Kulübüdür. Bu kadar hassas bir süreçten geçerken böyle haberlerle karşılaşmak doğru değil. İşin aslında da Sturridge zaten imza attığında iki aylık parasını peşin almıştı. Ayrıca üstünü basa basa altını çizdiğim bir şey var. Trabzonspor Kulübünün hiçbir futbolcusuna, teknik kadrosuna ve idari personeline bir kuruş borcu yok."

Bir İngiliz gazetesinde, "Sturridge'in İngiltere Futbol Federasyonundan (FA) almış olduğu cezadan dolayı FA'nın Türkiye'ye bu futbolcunun lisansının iptal edilmesi için müracaat edeceği" yönündeki haberi de yalanlayan Ağaoğlu, "Trabzonspor'un sakat futbolcular ve takıma yeni katılan oyunculardan dolayı daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğu bu süreçte bu tür haberlerin kulübe doğrulatılmadan verilmesini doğru bulmadığını." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, "Ben bunların bilinçli yapıldığına inanmıyorum, bunu düşünmek de istemiyorum. Ama herkesin, özellikle kent içinde bu tip haberlerin yapılmasının zarar vereceğini bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Oluşum sürecinde bir takımız. Hocaya telkinde bulunduğum haberleri de tamamen asılsız. Benim yönetici, başkan olduğum bir dönemde Trabzonspor'da böyle haberler abesle iştigaldir, ayrıca çok büyük bir ayıptır. Bu ve buna benzer şeyleri yapanları ben yıllarca kınamışımdır." şeklinde konuştu.

Trabzonspor Başkanı, bu zor süreçte neredeyse 24 saatini takıma moral ve motivasyon vermeye ayırdığını, olumsuzlukları elinden geldiğince ortadan kaldırmaya çalıştığını vurguladı.

Ağaoğlu, "(Fırsat bu fırsat) diyenlere biraz daha zaman ve vicdan diyorum. Eğer herhangi bir soru varsa bunun muhatabı biziz ve her zaman yanıtlamaya hazırız." açıklamasında bulundu.

"Biz bugünlerin yaşanacağını çok açık ve net biliyorduk"

Öte yandan "Ligde henüz dört hafta geçti ama hakem, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, federasyon ve kulüpler arasında bu kadar ağır söylemler var. Siz ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki bi soruya ise Ağaoğlu, şu cevabı verdi:

"Biz bugünlerin yaşanacağını çok açık ve net biliyorduk. Bu konuyla alakalı olarak sayın federasyon başkanımıza sezon başlamadan önce Trabzonspor Kulübü olarak gerekli uyarıları yaptık. Kendisinin iyi niyetinden hiçbir zaman için şüphemiz yok ama kulüplerin o liyakatta olduğuna katılmak mümkün değil. Zaten öyle olsa, bugün gelmiş olduğumuz 4. hafta itibarıyla bu kadar ağır eleştiriler ve hakem kararları üzerinden gündem oluşmazdı. Bunlar hiç hoş şeyler değil."

İsim vermeden Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri arasında karşılıklı yaşanan sözlü atışmalara girmek isteyeceğini ve bunun Trabzonspor'un anlayışına ters düştüğünü vurgulayan Ağaoğlu, "Artık şunun çok iyi analiz edilmesi lazım. Olmuyor. Yani nazik olarak uyarıyoruz. Olabilecek sıkıntıları önceden haber veriyoruz ama sadece aldığımız cevap şu: (Bize inanın, bize güvenin). Zaten federasyona inanıyoruz ve güveniyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu zaten amir bir kuruluş, kulüpler üstü. Ama kurumların aynı hassasiyet ve düşünceyle oluşturulduklarına inanmıyorum."

"Ortadan çok büyük hatalar var." diyen Ağaoğlu, son olarak Gençlerbirliği maçının ardından bir federasyon yetkilisiyle yaptığı görüşmeleri şöyle aktardı:

"Kendisiyle görüştüğümde, 'Canım zaten iyi de oynamadınız' dedi. Kullanılacak bir ifade midir bu? Ben iyi oynamadım diye kurallar bir anda şekil mi değiştirdi? Kötü oynayıp kazanan veya iyi oynayıp kaybeden takım bu zamana kadar hiç mi olmadı? Yani; takım da iyi oynuyor ama skoru bir türlü yakalayamadı. Hadi ben de devreye gireyim mi olmalı? Olmayan faulü vereyim mi olmalı? Böyle saçma sapan şey olmaz. herkes görevinin bilinci içerisinde olmalı. Yoksa bu işin içinden çıkamayız. Ben iyi oynamadım diye hakem beni sahada cezalandıramaz. Eğer kötü oynadıysam onu düzeltmek benim görevim. Ben kötü oynadım da neden bu kartı vermedin diye bir şey söylemiyorum. Hakem orada adalet dağıtır. Biz sahada futbolcuları hakemin adaletine teslim ediyoruz."

Futbolun içinde olan kurumlara "federasyonun işini kolaylaştırın." çağrısını yapan Ağaoğlu, "Şu anda federasyon başkanının uğraşmak zorunda olduğu problemlerin neredeyse tamamına yakın bir bölümü kurumların hatasından kaynaklanıyor. Bu hoş bir şey mi? Aslında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın amacı, Türkiye'de futbolun gelişmesi, milli takımların başarısı, futbolun genele yayılması, daha modern, verimli, üretken bir hale gelmesi, marka değerinin yükselmesidir. Siz bu tartışmalar eşiğinde Türk futbolun marka değerinin artacağına inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde olmasının önemli olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Bizim Avrupa'da yer almamıza hem kentin hem kulübün ihtiyacı vardı. Burada en fazla canımızı sıkan şey meydana gelen sakatlıklar. Özellikle hücum gücümüzü ciddi şekilde etkileyen sakatlıklar var. Ama hocamızın da söylediği gibi bu bir takım oyunu, maç 11 kişi ile oynanıyor. Aynı cesareti, aynı yürekliliği ortaya koyduğumuz taktirde buradan yüzümüzün akıyla iyi bir skorla çıkacağımızı düşünüyorum ve umut ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.