Ahmet Ağaoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e gönderme! - Son Dakika
Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e gönderme! - Son Dakika Spor

Ahmet Ağaoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e gönderme!

6 saat önce

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Karadeniz Gazetesi'ne flaş açıklamalar yaptı.

Ahmet Ağaoğlu'ndan Mustafa Cengiz'e gönderme!, System.String[]

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Karadeniz Gazetesi'ne flaş açıklamalar yaptı. Başakşehir maçı sonrası maske ile basın toplantısı yaptığı için eleştirilen başkan bunun nedenini şöyle anlattı:


"DEVLETİN KARARINA SAYGILIYIZ"


"Biz 'ligler ertelensin, ertelenmesin veya seyircisiz oynansın' diye bir şey demedik. Biz en başından beri, 'Devletimizin aldığı her türlü kararın arkasındayız' dedik. Devletimiz de seyircisiz oynama kararı vermiş. ve aynı zaman da önlemlerinizi de alın demiştir. Ben de o gün maçtan sonra, önlemler dahilinde maske taktım. Maske korunmak için değil, sende olan bir hastalığı bulaştırmamak içindir"


NEDEN MASKE KULLANDIĞINI AÇIKLADI


"O gün 20 tane mikrofona konuştum. Röportaj alanına gelirken maskemi taktım. Belki bende de koronavirüs var. Kimde olup olmadığını şuan için bilemiyoruz. Benim amacım orada medya mensuplarını korumaktı. Mesela geçtiğimiz haftalarda NBA oyuncusu tüm mikrofonları mıncıkladı. Sonra testi pozitif çıktı. Ama benim vicdanım rahat. Mikrofonlara konuşurken, maske kullandım"


MUSTAFA CENGİZ'E GÖNDERME


"Bir de şu var; bir kulüp başkanı çıkıyor, 'Tüm stadımızı dezenfekte ettik. Hiçbir sorun yok. Maç oynanabilir' diyor. Sonrasında seyircisiz kararı çıkınca, 'Maçlar ertelenmeli' açıklaması yapıyor. Bu açıklamayı yapanları samimi bulmuyorum. Eğer en başından, 'Ligler ertelenmeli. Devletin aldığı karara saygı duyarız" deseydi o zaman samimi bulurdum. Biz devletimizin aldığı her türlü karara saygı duymak zorundayız"

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:51 

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