Ahmet Ağaoğlu'ndan sert tepki!

Bir penaltılarının verilmediğini belirten Ağaoğlu, " Abdülkadir Ömür'ün durumuyla alakalı henüz bir bilgim yok. Pozisyondan 2-3 dakika sonra telefonuma düştü Nwakaeme'nin pozisyonu, bariz penaltı. Ne hikmetse VAR'a bile gidilmedi. Bunlar maçın sonucuna değil, ligin sonucuna tesir ediyor. Benim gördüğüm kadarıyla bariz bir penaltı var. Olmuyor işte... Antep'te sayılmayan gol, verilmeyen, VAR'a bile gidilmeyen penaltı. Hala konuşmaya devam ediyorsak bir şeyler sıkıntılı demektir. Burada en önemli faktör, maçı seyircisiz oynamamamız. Ciddi ve sıkı bir çalışma sonrasında alınmış bir karar bu. Devlet bir karar aldıktan sonra o karara saygı duyup, yardımcı olmak bize düşer. O kararı farklı yere çekip, örnek vermek doğru değil. Devlet bir karar verdiği zaman, bize düşen o karara saygı duymak ve yardımcı olmaktır. Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da böyle oluyor... Yıllarca Afrika'da susuzluktan ve açlıktan ölen insanların olduğu bir dünyada yaşıyoruz, Avrupa ilk defa ölümün soğuk yüzüyle karşı karşıya geldi. Yaşanan paniği görüyorsunuz. Hala Afrika'da susuzluktan ölen 10 binlerce, 100 binlerce insan var. 3 gün öncesine kadar ligler tatil edilsin diye bir şey yokken şimdi ne oldu da bir anda ligler tatil edilsin denmeye başladı. Bana sorarsanız ligler bugün itibariyle tescil edilsin. Trabzonspor şampiyon ilan edilsin. Ama buna kargalar bile güler." diye konuştu.