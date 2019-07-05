Son Dakika Haberleri: Ahmet Ağaoğlu'ndan UEFA kararı açıklaması
Son Dakika Spor Haber

Ahmet Ağaoğlu'ndan UEFA kararı açıklaması

1 saat önce

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın şartlarını yerine getirdiklerini ve yeni sezonda Avrupa Ligi'nde mücadele edeceklerini söyledi.

Ahmet Ağaoğlu'ndan UEFA kararı açıklaması, System.String[]
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın şartlarını yerine getirdiklerini ve yeni sezonda Avrupa Ligi'nde mücadele edeceklerini söyledi.
Ağaoğlu, UEFA Disiplin Kurulunun bordo-mavili futbol takımının Avrupa kupalarına katılımını onaylamasıyla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu.
Daha önce UEFA Disiplin Kuruluna sevk edildiklerini hatırlatan Ahmet Ağaoğlu, "Disiplin Kurulunda olunca insan ister istemez geriliyor. 28 sayfalık gerekçeleri açıklayan bir rapor geldi. UEFA organizasyonlarına katılmamıza müsaade ediyorlar." ifadelerini kullandı.
Verilen kararın şartlı olduğunu vurgulayan bordo-mavili kulübün başkanı, şunları kaydetti:
"Finansal Fair Play Komitesinin 3 şartı vardı. Birincisi yeniden yapılanmanın imzalanması koşulu. İkincisi Türkiye Futbol Federasyonu Lisans Talimatı'nın yürürlüğe girmesi. Üçüncüsü de 5 milyon avro zarar barajının altında kalınması koşulu. Bize 15 Ekim'e kadar süre veriyorlar. Ancak biz bu 3 şartı da bugün itibarıyla yerine getirmiş durumdayız. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Artık kuraları bekleyeceğiz."
Öte yandan Trabzonspor Kulübü, UEFA'nın verdiği kararın ardından Twitter hesabından Avrupa Ligi ile ilgili paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda "We are coming (Geliyoruz)" ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:32 Kaynak: AA
Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


UEFA'dan Trabzonspor'a müjdeli haber! UEFA, Trabzonspor'un UEFA katılım gelirinin yarısına el koyacak Beşiktaş, Cyle Larin'i Zulte Waregem'e kiraladı Vedat Muriç sağlık kontrolünden geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 20:17:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahmet Ağaoğlu'ndan UEFA kararı açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]