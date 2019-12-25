Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısı çıkışında açıklamalarda bulundu. Ndiaye'nin ilgilendikleri bir isim olduğunu ifade eden Ahmet Ağaoğlu, VAR kayıtlarıyla ilgili olarak da "Şeffaflık için kayıtlar açıklanmalı" dedi. Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in yaptığı görüşmeyle ilgili olarak da, "TFF'de yapılsaydı daha iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün gündemine dair açıklamalar yaptı. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in gündemdeki konuları değerlendirdiğini söyleyen Ağaoğlu, "Korsan yayınlar konusunda ciddi zarara uğruyoruz. Emeği ortaya koyan futbol kulüpleri ama korsan yayınlar üzerinden para kazanan ve bu yayınları illegal olarak yapan bazı hesaplar var. Bununla ilgili alınacak olan önlemler konuşuldu. Yeni vergi yasasının yansımaları konuşuldu ve bunların çözülmesiyle ilgili yapılacak çalışmalar konuşuldu" dedi.

"ŞEFFAFLIK ADINA VAR KAYITLARI AÇIKLANMALI"

Beşiktaş'ın VAR kayıtlarıyla ilgili başvurusu ve Fenerbahçe'nin de bu başvuruyu desteklemesiyle ilgili konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Ne varsa açıklasınlar. Kurallar herkese eşit olarak uygulansın. Herkesin hakkı olan verilsin, kimsenin hakkı çalınmasın. Hatalar olabilir ama bu hatalar üst üste gelirse, burada sıkıntı var demektir. Eğitimsizlik olabilir, eğitimde yetersizlik olabilir ya da o işi yapan insanın ehil insan olmamasından kaynaklı olabilir bu hatalar. TFF'nin bu iş için harcadığı para da kulüplerden yapılan kesintilerden sağlanıyor. Bu faaliyetlerin daha sağlıklı olması için kulüpler bu VAR işinin finansmanını da sağlıyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın bu yönde talepleri varsa, futbolun hakkaniyetli şekilde sahada başlayıp bitmesini amaçlayan hakkaniyetli bir durum varsa, buna kimsenin itiraz etmesinin söz konusu olamayacağını düşünüyorum. Bu konuda kararı verecek olan TFF'dir ama, bu konudaki çağrıların da dikkate alınacağını düşünüyorum. Böyle bir durumda şüphesiz daha şeffaf olur. Aradan zaman geçtikten sonra da açıklanabilir. Yanılmıyorsam, bir medya organında, bizim 2008 yılında oynadığımız Çek Cumhuriyeti maçının hakem telsiz konuşmaları UEFA tarafından yayınlanmıştı. Bunda yanlış olan bir şey yok ki. Sahadaki kararlar hakkaniyetli şekildeyse ve yapılan konuşmalar da buna zarar vermiyorsa, yayınlanabilir. Yeni bir tartışma oluşabileceği düşüncesiyle bundan imtina edilebilir ama şeffaflık için, VAR kayıtlarının açıklanması futbolun gelişmesine katkıda bulunur" diye konuştu.

"NDİAYE GÜNDEMİMİZDE OLAN BİR OYUNCU"

Devre arasında kadroya katılacağı iddia edilen Badou Ndiaye'yle ilgili soruyu yanıtlayan Ağaoğlu, "Londra'daydı, İstanbul'a geldiği söylendi ama Dakar'da olduğu ortaya çıktı. Bizim gündemimizde olan bir oyuncuydu. Ama İstanbul'a geldiği ya da Trabzon'a geldiği haberlerini sağdan soldan duyuyoruz. Her takımın transfere ihtiyacı var ve geçtiğimiz dönemlerde kulüpler transfer mevsiminin açılmasını dört gözle beklerdi. Hareketli bir pazar oluşurdu ama artık o pazar yok. Lisans talimatı ve FFP dahilinde herkes mevcut limitleri doğrultusunda transfer yapar. Trabzonspor'un limiti 8-12 milyon TL arasında. Bunun üzerinde bir transfer yapma söz konusuysa, bu oyuncu bedelinin 3 katı parayı kulübe kazandırmak zorundasınız. Oyuncu satışı, reklam, sermaye artışı gibi şekillerle bunun yapılması gerekiyor. Türkiye'de transfer eski dönemdeki şekliyle olmayacak. Hiç kimse, 'Transfer yapacak paranız var mı?' diye sormuyor. TFF bunu açıklıyor. Lisans talimatı uyarınca sınırda olan kulüpler bunlar, boşluğu olan kulüpler bunlar ve aşanlar bunlar diyerek açıklıyor. Camiaları da toplumu da beklentiye sokmayalım. Bu uygulama nedeniyle sıkıntı yaşayacak olanlar vardı. Alınıp veriliyor ve ekonomiye can veriliyordu ama o dönem bitti. Trabzonspor transfer yapacaksa 6-12 milyon TL arasında limiti var. Bu paraya 20 oyuncu alabiliyorsam alacağım, limite göre hareket edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"GÖRÜŞME TFF OFİSİNDE YAPILSAYDI DAHA DOĞRU OLURDU"

Sakatlanan Yusuf Yazıcı ile ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Yusuf, hangi takımın formasını giyerse giysin bizim çocuğumuz. Çok üzüldüm sakatlığına. Ben Yusuf'a moral vermek için telefon açtım ama o bana moral verdi. Hatta esprili şekilde, 'Başkanım Trabzon'daki arkadaşlarımın menüsküsü yırtıldı, çaprazı koptu, ayağı kırıldı. Ben de onları yalnız bırakmak istemedim ve sakatlandım' dedi. 1 haftalık bir bekleme süresi olacak ve sonrasında MR çekilip ameliyatının nerede ne şekilde yapılacağının kararı verilecek. Camia olarak da çok üzüldük. Sevdiğimiz ve bizim marka elçimiz olan bir kardeşimiz. Çok da iyi gidiyordu ama futbolun içinde bunlar da var. Allah başka hiçbir sporcuya böyle sıkıntı yaşatmasın" diyerek sözlerini sürdürürken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in yaptığı görüşmeyle ilgili olarak da, "Ben bir kulüp başkanıyım. Bununla alakalı yorum yapmam etik olmaz. Ama şöyle söyleyeyim, bu tür buluşmalar eğer TFF ofisinde yapılsa çok daha doğru olur. En azından spekülasyonlardan uzak olur ve bu tür tartışmalara konu olmaz. TFF'de yapılsaydı daha doğru olurdu. Ben de bir kulüp başkanıyım ve fazla bir şey söylemem doğru olmaz. Bir kulüp başkanı, TFF Başkanı ve MHK Başkanı bu sorudaki muhataplar. Ben bunları söyleyerek yetinsem daha iyi olur" yorumunu yaptı.

(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan/İHA)