Son Dakika Haberleri: Ahmet Ağaoğlu'nun doğumun 150. yılı
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Ahmet Ağaoğlu'nun doğumun 150. yılı

57 dakika önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan ve Türkiye tarihindeki önemli şahsiyetlerden, siyaset adamı, hukukçu, yazar ve gazeteci Ahmet Ağaoğlu'nun doğumun 150. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ahmet Ağaoğlu'nun doğumun 150. yılı, System.String[]

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan ve Türkiye tarihindeki önemli şahsiyetlerden, siyaset adamı, hukukçu, yazar ve gazeteci Ahmet Ağaoğlu'nun doğumun 150. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Azerbaycan Devlet Filarmonisinde düzenlenen etkinliğe Kültür Bakanı Ebülfes Garayev, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Azad Rehimov, Milli İlimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Akif Alizade, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve çok sayıda davetli katıldı.

Ağaoğlu'nun ismini taşıyan torunu Ahmet Ağaoğlu da etkinlikte yer aldı.

Ahmet Ağaoğlu üzerine çok sayıda kitap ve makalelerin yazarı Azerbaycan'ın Budapeşte Büyükelçisi Vilayet Guliyev, etkinlikte Ağaoğlu'nun hayatıyla ilgili konuşma yaptı.

Etkinlikte, Ahmet Ağaoğlu'nun fotoğrafları sergilendi, hayatının anlatıldığı "Millet fedaisi" adlı belgesel film de ilk kez gösterildi.

Dilgam Ahmad isimli araştırmacı gazetecinin kişisel koleksiyonundaki Ağaoğlu'na ait fotoğraf, el yazması ve belgelerin sergilendiği etkinlik geleneksel Azerbaycan müziklerinin seslendirilmesiyle devam etti.

Ahmet Ağaoğlu, Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:24 Kaynak: AA
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