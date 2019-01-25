Son Dakika Haberleri: Ahmet Ağaoğlu'nun Sağlık Durumu

Ahmet Ağaoğlu'nun Sağlık Durumu

2 saat önce

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Güven, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun sağlığıyla ilgili endişe edilecek bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Ahmet Ağaoğlu'nun Sağlık Durumu, System.String[]
Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Güven, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun sağlığıyla ilgili endişe edilecek bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Güven, Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin, "Başkanımız son günlerde aşırı stres ve yorgunluğa bağlı olarak kendisini halsiz hissettiği için hastaneye gitmiştir. Gerekli kontrollerin ardından tedavisi yapılmaktadır. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:00 Kaynak: AA

Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu, Spor
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