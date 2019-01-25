Ahmet Ağaoğlu'nun Sağlık Durumu
2 saat önce
Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Güven, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun sağlığıyla ilgili endişe edilecek bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.
Trabzonspor
Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Güven, başkan Ahmet Ağaoğlu
'nun sağlığıyla ilgili endişe edilecek bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Güven, Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin, "Başkanımız son günlerde aşırı stres ve yorgunluğa bağlı olarak kendisini halsiz hissettiği için hastaneye gitmiştir. Gerekli kontrollerin ardından tedavisi yapılmaktadır. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:00 Kaynak: AA
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