Son Dakika Haberleri: Ahmet Ağaoğlu'nun Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Ahmet Ağaoğlu'nun Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

25 dakika önce

Trabzonspor Kulübü, aşırı strese ve üzüntüye bağlı kilo kaybından dolayı hastaneye kaldırılan kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Ahmet Ağaoğlu'nun Sağlık Durumu Hakkında Açıklama, System.String[]
Trabzonspor Kulübü, aşırı strese ve üzüntüye bağlı kilo kaybından dolayı hastaneye kaldırılan kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili, "Başkanımız son günlerde aşırı stres ve yorgunluğa bağlı olarak kendisini halsiz hissettiği için hastaneye gitmiştir. Gerekli kontrollerin ardından tedavisi yapılmaktadır. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:46 Kaynak: İHA

Trabzonspor, Ahmet Ağaoğlu, Güncel
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