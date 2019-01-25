Ahmet Ağaoğlu'nun Sağlık Durumu Hakkında Açıklama
25 dakika önce
Trabzonspor Kulübü, aşırı strese ve üzüntüye bağlı kilo kaybından dolayı hastaneye kaldırılan kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Trabzonspor Kulübü, aşırı strese ve üzüntüye bağlı kilo kaybından dolayı hastaneye kaldırılan kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili, "Başkanımız son günlerde aşırı stres ve yorgunluğa bağlı olarak kendisini halsiz hissettiği için hastaneye gitmiştir. Gerekli kontrollerin ardından tedavisi yapılmaktadır. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" dedi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:46 Kaynak: İHA
Nihat Hatipoğlu'ndan Eleştirilere Yanıt: Hepinize Hakkımı Helal Edeceğim
Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hastaneye Kaldırıldı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici