Ahmet Ağaoğlu, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika Spor

Ahmet Ağaoğlu, öğrencilerle bir araya geldi

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde öğrencilerle panelde bir araya geldi.

Ahmet Ağaoğlu, öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Trabzon spor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde öğrencilerle panelde bir araya geldi. Trabzonspor'un durumu hakkında konuşan Ağaoğlu, "Ülke futbolunu U12'den başlayarak hangi takımın domine ettiği ortaya çıkıyor. Ülke futbolunu Trabzonspor domine ediyor" diye konuştu.


Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde düzenlenen 'Neden Trabzonspor' panelinde öğrencilerle bir araya geldi. Panele Ağaoğlu'nun yanı sıra İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu ve öğretim görevlileri katıldı. Panelde bir konuşma gerçekleştiren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu, üniversite olarak daha önce bu kürsüde çok değişik konuşmalar yaptıklarını ifade ederek, "Bilimin her alanıyla ilgili etkinlikler yaptık. Belki ilk defa bu alanda sporumuzun bir başkanını ağırlamaktan büyük bir şeref duyduğumuzu söylüyorum. Buradan da çıkaracak derslerimiz var. Üniversiteler bilgiye dönülen bir yerdir. Ben de Trabzonluyum ve Trabzonsporluyum. Bu da meseleyi biraz zorlaştırıp, ağırlaştırıyor. Hepinizin inşallah bu sene yüzü gülecek. O sene bu sene" dedi.


Ahmet Ağaoğlu: "Ülke futbolunu Trabzonspor domine ediyor"


Rektör Hacısalihoğlu'nun ardından panelde konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, altyapılar ile ilgili, "2 elit ligde 2., diğer 2 elit ligimizde de lider durumdayız. U30 diyorum Süper Lig'e ve lideriz. İnşallah haftayı da lider kapatırız. Ülke futbolunu U12'den başlayarak hangi takımın domine ettiği ortaya çıkıyor. Ülke futbolunu Trabzonspor domine ediyor. Altyapılar bana göre bütün kulüplerin, hatta spor branşlarının temel taşıdır. Temeli olmayan hiç bir şeyin varlığı hayatını sürdüremez. Trabzonspor zaten geçmiş yıllara baktığımız zaman yetiştirip ülke futboluna kazandırdığı değerlerle ismi anılan bir kulüp" dedi.


Panel'in sonunda İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na plaket takdim etti. - İSTANBUL

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 07:46 Kaynak: İHA
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