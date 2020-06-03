Ahmet Ağaoğlu: "Oyuna gelmeyecek, tuzaklara düşmeyecek kadar kurnazız" -1- - Son Dakika

Ahmet Ağaoğlu: "Oyuna gelmeyecek, tuzaklara düşmeyecek kadar kurnazız" -1-

- Ahmet Ağaoğlu: "Oyuna gelmeyecek, tuzaklara düşmeyecek kadar kurnazız" -1- Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Bu oyunları planlayan kadar benim yöneticiliğim var" "Oyuncularımız transfer görüşmelerini sezon sonuna bırakmamızı istedi" "Yabancı oyuncularımız bizim misafirimizdir...

- Ahmet Ağaoğlu: "Oyuna gelmeyecek, tuzaklara düşmeyecek kadar kurnazız" -1-

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu:

"Bu oyunları planlayan kadar benim yöneticiliğim var"

"Oyuncularımız transfer görüşmelerini sezon sonuna bırakmamızı istedi"

"Yabancı oyuncularımız bizim misafirimizdir ve sorumlulukları bize aittir"

"Şampiyonluk yolunda bir takım operasyonların yapılacağını biliyorduk"

"Trabzonspor futbolcusuyla, teknik heyetiyle ve yönetimiyle dimdik ayaktadır"

"Sosa'ya saygı duyalım"

"Novak görüşmeleri lig bittiğinde yapalım dedi"

Trabzonspor takım kaptanı Jose Sosa:

"Burada mutluyum"

"Kulübümüzü bir kulüpten daha çok aile olarak görüyorum"

TRABZON - Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk yolunda bir takım operasyonlar yapılabileceğini tahmin ettiklerini belirterek, bu oyunlara ve tuzaklara düşmeyecek kadar kurnaz olduklarını söyledi. Bordo-mavili takımın kaptanı Jose Sosa ise Trabzonspor'da mutlu olduğunu ve transferiyle ilgili görüşmeleri başkandan sezon sonuna bırakılmasını istediğini belirtti.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve takım kaptanı Jose Sosa, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının alınmadığı toplantı bordo-mavili kulübün resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Ahmet Ağaoğlu takım kaptanı Jose Sosa ve diğer oyuncularla ilgili yaşanan süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, kaptan Jose Sosa ise geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

İlk sözü Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu aldı. 10 gündür Trabzon'da olduğunu belirten Ağaoğlu, "Süper Lig tamamlanıncaya kadar burada olacağım. Tesislerde kalıyorum. Burada kalkıyorum. Takım olarak hiç bir sorunumuz yok. Mükemmel bir çalışma ortamı var. Lige hazır durumdayız. İnşallah mutlu sona ulaşan biz olacağız. Bu doğrultuda takımımıza ve camiamıza olan inancımız tam" dedi.

"Bu oyunları planlayan kadar benim yöneticiliğim var"

Ağaoğlu, "Ocak ve şubat ayından buyana Sosa, sözleşmesini yenileyecek mi, yenilemeyecek mi? Yoksa Arjantin'mi gedecek? Trabzon'da mı kalacak? Şeklinde bugüne kadar spekülatif haberler maalesef gündemden düşmek bilmiyor. Bununla alakalı olarak gerek sosyal medyada gerek görsel medyada çok açık bir şekilde net olarak ifade ettik. Biz kaptanımızla devam etmek istediğimizi, yönetim olarak kaptanı ilettik. Sosa bizim için sadece bir futbolcu değil, bizim için sadece bu takımın kaptanı değil. Bizimle birlikte bu süreçte bu takımın yükünü, ağırlığını omuzlayan ve bizim arzu ettiğimiz hayal ettiğimiz hedefe bizle birlikte çok büyük bir sorumluluk alan takımın çok önemli bir parçası. Bunu sürekli olarak ifade etmemize rağmen gelmiş olduğumuz noktada son 10 senenin en başarılı kadrosu, son 10 senedir ilk defa şampiyonluğa koşan bir takım ortaya getirmemize rağmen ısrarlı bir şekilde başta kaptanımız olmak üzere diğer yıldız oyuncularımız üzerinden maalesef sürekli olarak transfer haberleri, sözleşmelerinin yenilip, yenilenmeyeceği, yok şu kulüple anlaşıldı şeklinde, aslında benim hiç yabancısı olmadığım oyunları planlayanların yaşı kadar benim yöneticiliğim var. Ben bunların hiç bir şekilde yabancısı değilim. Ben farkındayım, sizlerde farkındasınız. Takımımızın gelmiş olduğu pozisyon itibariyle tamamen konsantrasyonunu bozmaya ve takımımızı hedeften uzaklaştırmaya yönelik spekülasyonlar bunlar" dedi.

"Oyuncularımız transfer görüşmelerini sezon sonuna bırakmamızı istedi"

Ağaoğlu, birçok kez ifade etmelerine rağmen transferlerin çok konuşulduğunu belirterek, "Birçok kez ifade ettik. Kaptanımızla ve sözleşmesi biten diğer oyuncularımızla konuştuğumuz zaman. Hem kaptanımızın hemde oyuncularımızın ifadesi hep şu oldu. 'Önümüzde çok önemli bir süreç var. Kilitlendiğimiz bir hedef var. Bütün bu görüşmeleri sezon sonuna bırakılım. Lig bitimine kadar hiç bir şekilde acelemiz yok. Konsantrasyonumuzu bozacak, kafamızı bu ve buna benzer konularla bozacak, meşgul edecek konulardan hep uzak duralım diye kaptanımızın benden bizzat isteği. Bu talebini de ben kamuoyu ile defalarca paylaştım. Bütün buna rağmen gerek kaptanımızın gerek diğer oyuncularımız olsun. Neredeyse takımımızın büyük bir bölümünün transferiyle alakalı gerçek dışı olan takımımızın konsantrasyonunu bozmayla alakalı söylemler ayyuka çıkmaya başladığı için bu toplantıyı yapmak zorunda kaldık" şeklinde konuştu.

"Yabancı oyuncularımız bizim misafirimizdir ve sorumlulukları bize aittir"

Ağaoğlu, "Özellikle hafta içresinde kaptanımızın değerli eşine yönelik. Sosyal medya üzerinden yapılan kirli bir kampanyaya şahit olduk. Bunu şiddetle kınıyorum ve lanetliyorum. Bir kadına ve anneye yönelik bu şekilde aşağılık bir olayın yapılması utanç vericidir. Bunu yapanları hukuku süreç içerisinde ortaya çıkaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hem kaptanımızın değerli eşi Trabzon'u çok seviyor. Kaptanımız da Trabzon'u çok seviyor. Çocukları burada büyüyor. Bir aidiyet duygusuyla kulübe sahip olan ve bu noktaya gelmesinde emek sahibi olan değerli kaptanımızın eşine sosyal medya üzerinden yapılan yakışıksız ve hoş olmayan ifadeleri şiddetle kınıyorum. Türk milleti misafirperverdir. Kaptanımız ve bütün futbolcularımız bu kentte misafirdir. Onların bütün sorumluluğu bize aittir. Bize hizmet eden insanlara saygı duyma ötesinde başka hiç bir tasarrufta bulunamayız. Bütün oyuncularımız bu şehirle bütünleşmiş evlatlarımızdır. Onların aileleri de bizlerin en değerlileridir. Hiçbir şekilde bizim değerlerimize dil uzatanların yaptıkları yanlarına kar kalmaz" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk yolunda bir takım operasyonların yapılacağını biliyorduk"

Şampiyonluk yolunda ilerleyen süreçte takıma karşı bir takım operasyonlar yapılacağını bildiklerini belirten Ağaoğlu, "Benim 30 senem geçti bu alemin içerisinde. Bunlar beklediğimiz şeylerdi. Farklı odakların başlattığı algı operasyonuna bizim taraftarlarımızın hiçbir şekilde alet olmaması lazım. Bizim burada bütün konsantrasyonumuz önümüzdeki 8 maç. Final niteliğinde 8 lig maç ve kupada oynayacağımız yarı final ve final maçı olmalı. Bu doğrultuda takımımıza destek vermenin ötesinde, oyuncularımızı moral vermenin ötesinde hiçbir tasarruf girmemelerini taraftarlarımızdan ve camiamızdan özellikle rica ediyorum. Takımızın geldiği nokta bazı çevreleri rahatsız etmiştir. Bu sporun doğasında var. Biz hiçbir zaman için rakiplerimizi düşman olarak görmedik. Her zaman rakiplerimizin rakip olarak gördük. Rakibin güçlü değilse benim elde ettiğim başarıda hiç bir anlam ifade etmez. Rakiplerimizi her zaman saygılı davrandık. Bu ülkeye gelen hangi takımda oynarsa oynasın bu ülke gelen her yabancı oyuncu bizim misafirimizdir. Bizim değerlerimizdir. Türk milleti misafirperverdi. Bunu da tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

"Trabzonspor futbolcusuyla, teknik heyetiyle ve yönetimiyle dimdik ayaktadır"

Ağaoğlu, "Önümüzdeki 8 haftaya ve önümüzdeki yıllara yönelik takımımızın konsantrasyonunu bozmak amacıyla bu ve buna benzer algıları ve bu düşünceleri beyinlerinin içine sığdıran insanlar kendi sığlıkları içerisinde boğulacaklardır. Biz buna hiç bir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Trabzonspor kulübü futbolcularıyla, teknik heyetiyle ve yöneticileriyle dimdik ayaktadır. Hedef belirlemişizdir. Bu hedef sadece sportif değildir. Bu hedef sportiftir, bu hedef ahlakidir ve bu hedef ekonomiktir. Hiç bir şekilde bu ve buna benzer algılara boyun eğmeyeceğiz. Dimdik ayaktayız. Bu ve buna benzer operasyonlara müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Sosa'ya saygı duyalım"

Sosa ile gelecek yıllara yönelik düşünceleri olduğunu vurgulayan başkan Ahmet Ağaoğlu, "Biz birlikte yola çıktık. Önümüzdeki yıllara yönelik. Bir takım düşüncelerimiz var. Bütün bunların hepsini yüz yüze konuşuyoruz. Kaptanımız bu kulübün çok önemli bir parçasıdır. Bu düşünceden hareketle kendisi konsantrasyonunu tamamen bu kulübün bu takımın başarısına vermek istediği noktada bizim de sadece onun düşüncesine saygı duymamız kalmıştır. Bunun ötesinde hiç bir şekilde hiçbir sıkıntımız yoktur. Kendisi önemli bir misyon ve sorumluluk üstlenmiştir. Lütfen kendisine yardımcı olalım ve saygı duyalım" dedi.

"Novak görüşmeleri lig bittiğinde yapalım dedi"

Novak ile de sürekli görüştüklerini ifade eden Ağaoğlu, Novak'ın görüşmeleri lig bitiminde yapma isteğinde bulunduğunu belirterek, "Yapmış olduğumuz görüşmelerde Novak açık bir şekilde şunu ifade etti. Önümüzde çok önemli bir 8 maç var. Tabii ki benim geleceğim, kariyerim ve alacağım ücret önemli. Bunların hepsinden önemli olan 2.5 senedir hizmet ettiğim ve böyle arzuyla şampiyonluğun beklendiği yerde bütün bu konuşmaları lig sonuna bırakılım dedi. Bu oyuncununda bunu söylediği yerde, yine aynı şekilde hiç yakışık olmayan bir şekilde hem Novak hemde kız arkadaşına sosyal medya üzerinden yapılan algılar ve sadece ve sadece bu takıma ve takımın konsantrasyonuna zarar verir. Özellikle camiamızın bu tür paylaşımlardan şiddetli olarak kaçınmaları ve bunları yapanlara da gerekli tepkiyi göstermelerini onlardan rica ediyorum" dedi.

Sosa: "Burada mutluyum"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun konuşmasının ardından söz alan Trabzonspor takım kaptanı Josa Sosa, dünyanın pandemi nedeniyle çok sıkıntılı bir süreç yaşadığını belirterek, "Taraftarımızı çok iyi bilsinler ve rahat olsunlar. Takımımız bu final sürecinde çok iyi çalışıyor. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Rahat olsunlar ve bizi uzaktan da olsa desteğe devam etsinler. Pandemi sürecinde sevdiğimiz şeyden mahrum kaldık. Sonrasında ise döndüğümüzde çok sıkı çalışıyoruz. Çünkü önümüzde zorlu maçlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu süreci başarıyla tamamlayabilme adına sıkı çalışıyoruz. Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Oyuncu grubuyla, kulüp arasındaki ilişkileri gerçekten çok iyi bir durumda. Hiç bir sıkıntımız yok. Oyuncularla bire bir görüştüğü için ve durumlarını anladığı için kendisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Benim durumumla ilgili olarak ise başkanımızla konuştum ve beni anlayışla karşıladı. Tabii ki gelecek hakkında da konuştuk. Gelecekte nerede olabilirim takıma nasıl yardımcı olabilirim noktasında gelecekte de devam edebileceğimi kendisiyle yaptığım görüşmelerde belirmiştim. Ben burada çok mutluyum. Önümüzdeki bu 8 maçlık final maçının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kupada ise bir yarı final ve birde final maçımız var" ifadelerini kullandı.

"Kulübümüzü bir kulüpten daha çok aile olarak görüyorum"

Trabzonspor'u bir kulüpten daha çok bir aile olarak gördüğünü belirten Sosa, "Yaşadığım bu sıkıntıyı da kulübümüze iletmiştim ve bu konuda neler yapabileceğimizi sormuştum. İçinde bulunduğum durumu anlatabilmem adına da bu konuşma bir fırsat oldu. Futbola konsantre olmak istiyorum ancak aynı zamanda da ne eşim nede ailemin herhangi birine yapılacak bu tür eylemlerin bu tür söylemlerin beni üzdüğünü ve kırdığını söylemem gerekiyor. Tabii ki bu tür şeylere de izin vermeyeceğimi belirtmem gerekiyor. Çünkü herkesinde bildiği gibi kızlarımda bura da doğdu bura da doğmalarından da gayet mutluyum. Ailem burayı çok seviyor. Ben de burada kendi yaptığım işten büyük bir zevk aldığımı söylemem gerekiyor. Konsantre olmamız gereken tek şeyin önümüzdeki maçlar olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İnsanlara hak ettiği mutluluğu vererek sezonu tamamlamak istiyoruz"

Takım olarak herkesin bir tek şeye odaklandığını belirten Sosa, "Hedefi de hep beraber gerçekleştirme çabası içerisindeyiz. İnsanların bizi ne kadar desteklediklerini biliyoruz. Bize karşı gösterdikleri sevginin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Bu sevgiden dayanakla insanlara hak ettikleri o mutluluğu vermenin peşindeyiz. Benimle ilgili konulara ise bu süreç tamamlandığında tekrar konuşabiliriz. Bizim önceliğimiz sadece önümüzdeki süreç ve insanlara hakkettikleri mutluluğu onlara vererek tamamlamak" diyerek sözlerini tamamladı.

Ağaoğlu: "Oyuna ve tuzaklara gelmeyecek kadar kurnazız"

Sosa'nın konuşmasının ardından tekrar söz alan Ahmet Ağaoğlu ise hiçbir şekilde kadro yapılarını bozmak istemediklerini belirterek, "Hiçbir şekilde kadro yapımızı bozmak istemiyoruz. Kaptanla sadece oyuncu olarak değil ileriye dönük olarak düşüncelerimiz var. Hala bu konuşmalar üzerine spekülasyonlar yapılıyorsa, bunların ben iyi niyetten yapıldığına inanmıyorum. Beni kimse ikna edemez. Onlarla mücadelemiz farklı mecralarda devam ediyor. Oyuna gelmeyecek kadar ve tuzaklara düşmeyecek kadar da kurnazız. Çünkü biz Trabzonluyuz. Bir Trabzonlu bir şey yaparken onu neden yaptığını neden söylediğini herkesin şöyle 3-4 defa düşünmesi gerekir. Kadromuzdan gidecek oyuncular mümkündür olabilir. Geliştirdiğimiz oyuncular, yetiştirdiğimiz oyuncular bunların yerine koyacağımız oyuncular. Geldiğimizden beri sürdürülebilir bir yapıdan bahsediyoruz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. 3-4 sene müsaade istediğimiz noktaya 2 senede varmış olduğumuz seviye birileri için beklenmedik, sürpriz bir görüntü arz ediyorsa da orada kimse kusura bakmasın yapacak bir şeyimiz yoktu. Yapacaklarımızı yaptık. Ülkem adına saygı değer eşine yapılan saygısızlıktan dolayı kendisinden özür diliyorum. Kaptanımız eşi ve çocukları ve bütün oyuncularımız aileleri bizim en değerlilerimizdir. Bizim sorumluluğumuz dadırlar. Onlara karşı yapılacak olan her şeyi kendimize karşı misliyle yapılmış olarak ad ederiz. Mücadelemizi o doğrultuda veririz. Biz biriz, biz biriz ve biz birlikte olduğumuz sürece, camianın desteği arkamızda olduğu sürece bizim altından kalkamayacağız şey yoktur. Trabzon insanı için ve Trabzonspor için imkansız denilen bir şey yoktur. Sadece bir zordur zaman alabilir imkansız kelimesi bu topraklarda bir anlam ifade etmez" dedi.

Ahmet Ağaoğlu: Oyuna gelmeyecek, tuzaklara düşmeyecek kadar kurnazız -1-

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 08:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu: 'Oyuna gelmeyecek, tuzaklara düşmeyecek kadar kurnazız' -1- - Son Dakika Spor
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