Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ya sevk edildi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçındaki hakareti ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk edildi.

Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçındaki hakareti ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk edildi. Bordo-mavililerde ayrıca Başkan Ağaoğlu dahil 15 kişi sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 30.07.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarına göre alınan kararlar şöyle:

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun 29.07.2020 tarihinde oynanan Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi ile 29.07.2020 tarihinde medyada yapmış olduğu sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi uyarınca 30.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü antrenörü Fatih Dinçer'in aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü antrenörü Göktürk Şentürk'ün aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü antrenörü Murat Şafak'ın aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü futbolcusu Messias Silva Carvalho'nun aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü futbolcusu Arda Akbulut'un aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü futbolcusu Abdurrahim Dursun'un aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü futbolcusu Koray Kılınç'ın aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü görevlisi Erdi Tokul'un aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü görevlisi Mesut Kabahasanoğlu'nun aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü görevlisi Erkan Özyılmaz'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü görevlisi Fatih Emre Doğan'ın aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü görevlisi Burak Subaşı'nın aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü görevlisi Can Karyağdı'nın aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü masörü Rüstem İlyas'ın aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7. Maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 6/12. maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Tuzlaspor Kulübü'nün 28.07.2020 tarihinde oynanan Tuzlaspor - Manisa Futbol Kulübü TFF 2. Lig Play-Off müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 7/12, 9/3 maddeleri uyarınca ve saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Tuzlaspor Kulübü futbolcusu Ömer Faruk Ermeç'in aynı müsabakadaki kural dışı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve tedbire uymaması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 29.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Tuzlaspor Kulübü görevlisi Aziz Can Çevik'in aynı müsabakadaki hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Tuzlaspor Kulübü görevlisi Fırat İlhanlı'nın aynı müsabakadaki hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Manisa FK Kulübü'nün 28.07.2020 tarihinde oynanan Tuzlaspor - Manisa Futbol Kulübü TFF 2. Lig Play-Off müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 7/12, 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

(İHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 06:17

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ahmet Ağaoğlu, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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