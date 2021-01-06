Trabzonspor- Göztepe maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu - Son Dakika

Trabzonspor- Göztepe maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu

06.01.2021 19:11

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Yavaş yavaş oturan bir takım sistemi var. Hem Fatih Karagümrük maçında hem de bu (Göztepe) maçta oyunun büyük bölümünde topun hakimi Trabzonspor'du.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Yavaş yavaş oturan bir takım sistemi var. Hem Fatih Karagümrük maçında hem de bu (Göztepe) maçta oyunun büyük bölümünde topun hakimi Trabzonspor'du." dedi.

Ligin 17. haftasında Göztepeyi 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağaoğlu, "Galip geldiğimiz, 3 puan aldığımız bir maç. Özellikle son 9 hafta geneline baktığımız zaman, 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet var." dedi.

Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte takımın performansının arttığına işaret eden Ağaoğlu, "Yavaş yavaş oturan bir takım sistemi var. Hem Fatih Karagümrük maçında hem de bu maçta oyunun büyük bölümünde topun hakimi Trabzonspor'du. Mücadele olarak göze hoş gelen bir oyunumuz var. İstatistiklere de baktım, yanılmıyorsam 600'e yakın pas yapmışız. Bu da Göztepe'nin pas oranının iki katına yakın. Bunlar futbolu güzelleştiren, seyir zevkini arttıran öğeler. İlerleyen haftalarda taşlar yerine oturacak. Neticede 1-0'lık skor ve alınan 3 puan var." ifadelerini kullandı.

"Temas halinde olduğumuz 1-2 oyuncu var"

Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Abdullah Avcı'nın talepleri, belirlediği isimler var. Onlarla görüşüyoruz. Berat (Özdemir) da geçen sene haziran ayından beri görüşme halinde olduğumuz, hatta bu ağustos döneminde transferini gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bir isimdi. Hoca geldikten sonra belirlemiş olduğu isimlerin başındaydı. Sıkıntılı bir süreç yaşadık ama dün akşam hem Berat hem de kulübüyle anlaşarak kadromuza kattık. Süreç neyi gösterir bilemiyorum ama temas halinde olduğumuz 1-2 oyuncu var. Hocanın belirlemiş olduğu isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Fazla da uzun süreceğini düşünmüyorum."

"Saygı çerçevesinde eleştiriye her zaman açığız"

Ahmet Ağaoğlu, alınan bir kötü sonuçta karalar bağlamanın veya farklı yorumlarda bulunmanın doğru bir bakış açısı olmadığını vurgulayarak, "Daha 23-24 maç var. Geçen sene ligin genelinde 34 maç oynandı. Geçen senenin ilk 3'ündekiler gerilerde. Bazen ayağınız taşa takılabilir, hata da yapmış olabilirsiniz. 'Yapılan hatadan dönülmeyecek, tamir edilmeyecek' diye bir şey yok. Eleştiriler son derece doğal. Saygı çerçevesinde eleştiriye her zaman açığız. Farklı düşüncelere her zaman saygı gösteririm. Bizim görmediklerimizi görebilirler." diye konuştu.

Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Galatasaray maçından sonra kamuoyunda biraz hırpalandık ama dönüp baktığınızda 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet. O da Galatasaray mağlubiyeti. O kadar da sıkıntılı bir durumumuz yok. Herkes gönlünü ferah tutsun. Lig bitmeden her şey bitmez. Trabzonspor'un ligi nerede bitireceğini herkes görecek. Çok ciddi ve titiz çalışıyoruz. Hoca sistem üzerinde çalışıyor. Takıma katılacak oyuncular üzerinde çalışıyor. Yönetim olarak elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Tabii bütün bunlar yapılırken ekonomik sıkıntı denilen şey, yani bizim yönetimi göreve getiren o problem tamamen kalkmış olacak ki kimse işin o kısmına bakmıyor. Özellikle pandemi döneminde yayıncı kuruluştan elde edilen gelir ciddi düşüş yaşadı. Uzun süre ödeme yapılmaması bütün kulüpleri sıkıntıya soktu. Seyirci hasılatının olmaması, reklam ve sponsorluk gelirlerinin tamamen durmuş olması, ürün satışlarının dibe vurmuş olması ve buna rağmen bugün itibarıyla oyuncularına bir kuruş borcu olmayan bir Trabzonspor. Buna rağmen özellikle bizim yönetimin göreve geldiği günden en büyük sıkıntı olarak önünde duran bu problem ortadan kalkmış ki hiç kimse bunu konuşmuyor. Yapılacak transferlerin Trabzonspor'un ekonomisiyle örtüşme zorunluluğu var."

Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına adaylık düşüncesi olup olmadığı yönündeki soruyu ise Ağaoğlu, "Önce biz kendi kulübümüzün başkanlığını yapalım da Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlığını daha sonra düşünürüz." şeklinde cevapladı.

Trabzonspor- Göztepe maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu
Trabzonspor- Göztepe maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu
Trabzonspor- Göztepe maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu
Trabzonspor- Göztepe maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu
Trabzonspor- Göztepe maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Galatasaray, Maç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor- Göztepe maçının ardından - Ahmet Ağaoğlu - Son Dakika Spor


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