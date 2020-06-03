Ahmet Ağaoğlu: "Son 1 hafta içerisinde kaptanımızın eşi üzerinden bir propaganda yapıldı. - Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu: "Son 1 hafta içerisinde kaptanımızın eşi üzerinden bir propaganda yapıldı.
Ahmet Ağaoğlu: "Son 1 hafta içerisinde kaptanımızın eşi üzerinden bir propaganda yapıldı.
Ahmet Ağaoğlu: "Son 1 hafta içerisinde kaptanımızın eşi üzerinden bir propaganda yapıldı. Bir kadın üzerinden yapılan bu aşağılık olayı lanetliyorum. Bu konuyla ilgili gerekenleri de yapacağız" - İSTANBUL
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3.06.2020 22:54:09. #1.13#
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