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Ahmet Ağaoğlu: Tarlada çalışan biz, ürünümüzü pazarlayan siz - Son Dakika

Ahmet Ağaoğlu: Tarlada çalışan biz, ürünümüzü pazarlayan siz

28.07.2021 16:35
Ahmet Ağaoğlu: Tarlada çalışan biz, ürünümüzü pazarlayan siz, System.String[]

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Ankara'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Ankara'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Sadece sıkıntılarımızda birlikte değiliz, problemler hepimizin problemleridir. Bu problemleri birlikte çözmek zorundayız. Bu süreç içerisinde çalışan herkese teşekkür ediyorum" dedi

"KENDİ TİCARİ BAŞARISIZLIKLARININ BEDELİNİ ÜLKE FUTBOLUNA ÖDETEMEZLER"

Yayıncı kuruluşun indirim talebi ile ilgili Ağaoğlu, "Yayıncı kuruluşla yaşanan sıkıntıların çok büyük bir bölümünün de bizden kaynaklandığı şeklinde bir algı oluştu. Fazla hesaplara, detaylara ve eleştirile girmeden tarlada çalışan biz ürünümüzü pazarlayan siz. Bir kereye mahsus indirim yapılmış olabilir, biz kapıyı sonuna kadar açtık, sonuna kadar da böyle gideceği anlamının çıkmadığını bunun da sürekli toplantılarda ifade ettik. Alt liglerin kulüp başkanlarının ne tür sıkıntılar içerisinde olduğu, aynı zamanda Anadolu kulüplerinin gelirlerinin %60-%90'ının naklen yayın gelirlerinden kaynaklandığını düşünürsek birkaç kulüp başkanımızın özellikle Sivas Kulübü Başkanımızın parayı kasada görmeden transfer yapmadığını hepimiz biliyoruz. Takdir ediyorum kendisini. Böyle bir sıkıntının yaşandığı yerde eğer her şey güllük gülistanlıksa %25 peşinimizi biz en geç yayın süresi olan 15 Ağustos tarihinde istiyoruz. Bununla alakalı da konuyu kapatıyorum. Ama ciddi sıkıntı vardır. Ama yayıncı kuruluş ile ilgili ciddi sıkıntı vardır. Pandemi oldu indirim, enflasyon oldu indirim, kur arttı indirim, indirim indirim, indirim dönüp baktığınız zaman TMSF'deyken 2 milyon 300 olan abone sayısı bugün 1 milyon 300'lere düşmüş durumda. Kendi ticari başarısızlıklarının bedelini ülke futboluna ödetemezler" açıklamasında bulundu. "SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZMELİYİZ"Türk futbolundaki sorunları birlikte çözmemeleri gerektiğini dile getiren Ağaoğlu, "Şu anda önümüzde gelen kurulların yapısının değişmesi ile ilgili statü değişikliğinde üçüncü, ikinci ve birinci lig kulüplerinin göstermiş olduğu destek takdirin üzerindedir. 9 günlük bayram süresince herkesin tatilde olduğu bir dönemde hukuk kurulları ile birlikte sürekli İstanbul'da toplantı halindeydik. Bugün bu değişikliğin hazır hale gelmesi ve gündeme yetiştirilmesinde takınmış oldukları tavır ve göstermiş oldukları çaba Türk futbolunda bir anlamda önemli bir kilometre taşıdır. Sadece sıkıntılarımızda birlikte değiliz, problemler hepimizin problemleridir. Bu problemleri birlikte çözmek zorundayız. Bu süreç içerisinde çalışan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. "YERLİ OYUNCU YABANCIYLA REKABAET EDEBİLMELİ"Yerli-yabancı kuralıkla ilgili olarak da Ağaoğlu, "Türk futbolunun sorunlarını, futbol ailesi ve futbolun paydaşları çözer. Bunun dışındaki hiçbir irade bizim irademizin üzerinde bir güce sahip olamaz.  Önemli sıkıntı olarak gündeme getirmiş olduğumuz yayıncı kuruluşla yaşanan sıkıntılar, kurulların ataması ile ilgili sıkıntılar ki bu sorunları inşallah bugün hallediyoruz. Kulüp lisans ve fair play talimatlarında yaşamış olduğumuz sorunlar ki Beşiktaş kulübümüzün sayın başkanının bu konuda ciddi bir beklentisi var. Aynı hassasiyetle bu konuya da eğileceğimizi tahmin ediyorum. ve yabancı oyuncu sınırlaması konuşuldu tartışıldı. Aslında saatler sürecek bir tartışmadır bu. Bizim görüşümüz şu, yerli oyuncuyu yabancı oyuncuyla rekabet edebilecek bir düzeye getirmeden konulan yasak 60-70'lerin ithalat yasağının bir farklı versiyonu olmanın ötesine geçemez. Biz yerli oyuncuyu yabancı oyuncuyla rekabet edebilecek düzeye, mücadele seviyesine ve dirence getirmedikten sonra konulan yasağın hiçbir anlamı yok.  Rekabet edilebilir düzeye geldikten sonra yasağa ihtiyaç kalmayacaktır" diye konuştu.

Ağaoğlu, Rezerv Lig isteklerini yinelerken, "Kulüpler birliği, Trabzonspor, Fenerbahçe, Göztepe ve diğer birçok kulübümüzle 2-3 yıldır sürekli olarak önerge veriyoruz. Rezerv Lig uygulaması dedik, farklı versiyonlar öne sürdük. Bunların altyapısı yapılmadan sağlıklı bir sistem kurulması, gençlerimizin rekabet düzeyi yüksek bir ligde oynamadan yabancı oyuncularla rekabet etmesi mümkün değil. Seyit Başkanın sunmuş olduğu konu bu konunun alt yapısını oluşturuyor. Bu işin temeli gençlerimizin mücadele anlamında önünü açmak da TFF'nin görevi" dedi.

- Ankara

Futbol Federasyonu, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu: Tarlada çalışan biz, ürünümüzü pazarlayan siz - Son Dakika Spor


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