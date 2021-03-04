Ahmet Ağaoğlu, TFF kurullarının bağımsız olmadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvuracaklarını açıkladı Açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurullarının bağımsızlıktan uzak olduğu gerekçesiyle 8 Mart Pazartesi günü FIFA'ya başvuracaklarını söyledi.

Ağaoğlu, Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından yaptığı açıklamada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin hakemlerin haksız karar vermesi halinde "Taş üstünde taş bırakmam" sözlerine yönelik yaptığı açıklamada, "Konuşmakla bir şey değişmiyor. Kulüp başkanınız 'taş üstünde taş bırakmam' dediği zaman ben de kalkıp 'omuz üstünde baş bırakmam' diyerek bu işi çözüme mi götüreceğiz, bu meydan muharebesi değil." dedi.

Ahmet Ağaoğlu, daha önceki açıklamalarında Türk futbolundaki sorunların sistemden kaynaklandığına dikkati çektiğini belirterek, "Kamu Denetleme Kurumuna federasyon kurullarının oluşumundaki düzensizliği ve FIFA'nın talimatlarına aykırı kurullar oluştuğu yönündeki şikayetimizi yaptık. TFF, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) bununla ilgili kararını temyiz etti, o karar onaylanarak geldi. Adalet Bakanlığı da TFF'ye 'AİHM kararları doğrultusunda kurullarınız bağımsız değil, bağımsız olmayan kurulların verdiği kararlar da her şekilde tartışmaya açıktır, adaletten uzak kararlardır' dedi. Kamu Denetleme Kurumuna, ombudsmana başvurumuzu yaptık. 3 ay sonra 20 sayfalık tavsiye karar geldi. Kurulların bağımsız olmadığı doğrultusunda verilen cezaların temel teşkil etmediği geniş bir açıklama vardı. Onunla alakalı federasyona bir ay süre tanındı." diye konuştu.

Federasyonun bu uyarılara özerk ve bağımsız bir yapıda oldukları şeklinde bir yanıt verdiğini hatırlatan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bağımsız olmak 'bize kimse karışamaz' değil. Aslında sadece almış olduğu kararlar yargıya taşınamaz. Onun ötesinde Kamu Denetleme Kurulu, TBMM dolayısıyla Türk milleti adına görev yapıyor. Bağımsız ve özerk olmanız istediğiniz kararı alırsınız, istediğiniz kararı istediğiniz şekilde uygularsınız anlamına gelmez. Dünyanın neresinde olursanız olun kurumsal bir görev yapıyorsanız mutlaka bağımlı olduğunuz bir yer vardır. TFF'nin de FIFA'nın talimatlarını ve kurallarını uygulama zorunluluğu vardır. Biz başvurumuzu pazartesi FIFA'ya günü yapacağız. Kurulların oluşumu AİHM ve Kamuyu Denetleme Kurumunun raporları ve kararları doğrultusunda bağımsızlıktan uzak."

Kurulların bağımlı olduğu birimler doğrultusunda karar verebileceğini kaydeden Ağaoğlu, "FIFA'nın etik kod 19'unu tepeden tırnağa incelediğinizde aykırı atamaların yapıldığını göreceksiniz. Biz bunların hepsini derledik, dosyamızı hazırladık." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor Kulübü olarak bunun mücadelesini 2-3 senedir verdiklerini anlatan Ağaoğlu, "Düzelmesi yönünde sürekli uyarıyoruz, çaba gösteriyoruz, başvurular yapıyoruz, örnekler veriyoruz. Türkiye'de futbol kuralları anlamında iç hukuk yolları tıkandığı için pazartesi günü örnekleriyle beraber şikayet anlamında bir başvuruyu FIFA'ya yapıyoruz. Diğer kulüpleri de verilen bu kararlardan, yapılan uygulamalardan şikayetçilerse bizimle birlikte FIFA nezdinde mücadeleye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Bizim rahatsızlığımız sistemden"

Ağaoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'ya yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, "Bizim rahatsızlığımız sistemden. Geldiğimizden beri dört MHK değişti. Sıkıntı MHK değil. Ben 30 senedir yöneticilik yapıyorum. 30 senedir bu konular konuşuluyor. Sıkıntı sistemde. Motor arıza yapmış, siz tekerlek değiştiriyorsunuz, değişen bir şey var mı? Beşinci, altıncı, yedincisi de gelse aynı." ifadelerini kullandı.

- "FIFA'ya yapacağımız başvuru Türk futboluna hizmettir"

Merkez Hakem Kurulunun Trabzonspor'un Fenerbahçe ile yaptığı maçta görev alan üç hakemi sonraki karşılaşmalarda yeniden görevlendirdiğine dikkati çeken Ağaoğlu, "Bizim maçta bariz hata yapan üç hakemi birden ödüllendirir gibi, 'yürüyün arkanızdayız' der gibi 3 gün sonra maça atarsanız, dünkü maçta olduğu gibi tüm Türkiye seyretti. Üç ayda bir MHK değiştirseniz de hiçbir şey olmayacak. Sıkıntı sistemde. Hakem camiasında 3-4 grubun birbiriyle mücadelesi, yeni göreve gelen MHK'nin arkasında yıpratma çalışmaları, dönen kulisler, bir sonrası için hazırlanan MHK konuları Türk futbolunu buraya getirdi. FIFA'ya yapacağımız başvuru Türk futboluna hizmettir." şeklinde konuştu.

Kendisinin 64 yaşında olduğunu belirten Ağaoğlu, "35 yıldır yönetici olarak hizmet etmeye çalışıyorum. Bir şeylerin değiştiğini görmeden ölmeye niyetim yok. Bu sistemin değişmesi lazım. 'Biz özerk ve bağımsız yapıyız' diyorsunuz. Size özerkliği ve bağımsızlığı FIFA verdi. FIFA siyasi baskılardan, idari ve mali yönden özerk olduktan sonra 'ben sizi üyeliğe kabul ederim' diyor. FIFA 'ben sizin derebeyliğinizi kabul ediyorum' demedi. Hangi kurulları FIFA etik kod 19 ile bağdaşır şekilde oluşuyor? AİHM bunu söylüyor temyize gidiyorsunuz. Adalet Bakanlığı 'kurullarınız bağımsız değil, değiştirin' diyor. Tanıyorsunuz, uygulamıyorsunuz. Kamu Denetleme Kurulu rapor hazırlıyor, tanımıyorsunuz. Özerkliği çok farklı anlamışlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa'da hakemlik babadan oğula geçmiyor" diyen Ağaoğlu, "Portekiz Futbol Federasyonu başka bir ülkeyle anlaştı ve hakem değişikliğine gidiyor. Bu noktaya mı taşımak istiyoruz, bu şekilde mi yönetilmek istiyoruz. Sıkıntının kökten çözülmesi için FIFA'ya gidiyoruz. Bütün yollar tıkandı." diye konuştu.

Fenerbahçe ile oynadıkları maçta görev alan hakemlerin Galatasaray maçındaki kararlarını eleştiren Ağaoğlu, şunları söyledi:

"En son örneğini gördük. '3 hakem mükemmel maç yönetmiştir ve ben bunları ödül olarak 3 gün sonra görevlendiriyorum' der gibi görevlendirdiniz. Verdikleri kararı gördük. Yaşar Kemal Uğurlu, Halil Umut Meler, Cüneyt Çakır: MHK şu mesajı verdi 'çok iyi maç yönettiniz, devam edin, arkanızdayız'. Allah'ın adaleti gecikmiyor, 3 gün sonra tecelli etti. Aynı pozisyonda çok daha hafifine VAR'da görev yapan Cüneyt Çakır ile beraber Halil Umut Meler kırmızı kart gösterdi. Mustafa Muhammed'in yüzündeki şaşkınlığı gördünüz. Mustafa Muhammed'in yüz ifadesi 'Üç gün önce VAR'da, ekran başında izleyip vermediğiniz pozisyondan üç defa daha hafif. Sen nasıl kırmızı kart gösterirsin' ifadesi diye algıladım."

Kulüplerin birlikte hareket etmesi gerektiğini anlatan Ağaoğlu, "Bağırarak, 'taş üstünde taş bırakmam' demek çözüm değil. Birlikte mücadele edebilecek miyiz? Adalet mi arıyoruz, hak mı arıyoruz yoksa adaletsizlikten veya haksızlıktan pay mı istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.