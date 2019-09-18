Ahmet ağaoğlu tff'yi daha önceden uyardık

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı, Türkiye'de futbolun gelişimi, marka değerinin yükselmesiyle uğraşması gerekirken kurulların hatalarıyla uğraşıyor. 4'üncü haftada yaşananlar ortada. Biz bu işin bu boyuta geleceği noktasında sezon başında TFF'yi uyardık" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Getafe maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uzun bir aranın ardından Avrupa Ligi'nde gruplarda yer almanın kendileri adına gurur verici olduğunu ifade eden Ağaoğlu, "Böyle bir heyecana ihtiyacımız vardı. Eleme aşamasında oynadığımız maçlarda sıradan takımlarla değildi. Oralarda biraz hırpalandık. Asıl canımızı sıkan yaşanan sakatlıklar. Özellikle hücum gücümüzü ciddi şekilde etkileyen sakatlıklar var ama bu bir takım oyunu, maç 11 kişiyle oynanıyor. Yarın oynayacak oyuncular aynı cesaret, direnç, yürekliliği ortaya koyduğu takdirde buradan yüzümüzün akıyla iyi bir skorla çıkacağımızı ve grup maçlarımızı bu performans ile sürdüreceğimize inanıyorum" dedi.

"HİÇBİR OYUNCUYA BORCUMUZ YOK"

Ağaoğlu, Trabzonspor'un hiçbir oyuncu, teknik heyet ve kulüp personeline borcu olmadığını belirterek şöyle devam etti: "Ağustos ayının ödemeleri 7-8 Eylül içerisinde yapıldı. Bu birilerine garip gelebilir. İngiltere'de çıkan bir haber üzerinden yürüyerek Sturridge'nin lisansının iptal edileceğinin haber yapılması hassas süreçten geçtiğimiz dönemde bilinçle yapıldığına inanmıyorum. Çok hassas bir süreçten geçiyoruz. Bunlar takıma zarar verir. Sturridge'nin maaşını almadığı ve bunun için sahaya çıkmadığı yönünde bir haber vardı. Bu kadar hassas bir süreçten geçerken böyle bir şeyle karşılaşmak kötü. Sturridge zaten imzayı attığında parasını almıştı. Altını çizerek söylüyorum, Trabzonspor'un hiçbir futbolcusuna, hocasına borcu yok. Ağustos ayının ödemeleri de eylül ayının 7-8'inde gerçekleştirildi. Uluslararası kuralları biliyoruz. Cezaların ve uygulamaların nasıl olduğunu bilemeyecek kadar cahil değiliz. En ufak detayına kadar düşünülmüştür."

"FEDERASYONU UYARDIK"

Ağaoğlu, gündemdeki hakem ve VAR hataları ile ilgili olarak ise, "Bugünlerin yaşanacağını biliyorduk. Federasyon başkanımızı kurullar oluşmadan önce Trabzonspor olarak gerekli uyarıları yaptık. Bunu ilk defa açıklıyorum. Kendisinin iyi niyetinden hiç bir zaman şüphemiz yok. Kulüplerin o liyakatte olunduğuna katılmak mümkün değil. Zaten öyle olsa bugün geldiğimiz 4'üncü haftada bu kadar ağır eleştiriler ve hakemler ile hakem kararları üzerinden gündem oluşturulması doğru ve hoş değil. Doğabilecek sıkıntıları önceden uyarıyoruz ama 'Federasyon bize hep inanın, güvenin' diyor. Tabi güveniyoruz, inanıyoruz. Ama kurullar oluşturulurken aynı hassasiyet ve düşünceyle oluşturulduğuna inanmıyorum. Ortada yapılan çok büyük hatalar var. Ben iyi oynamadım diye hakem beni cezalandıramaz. Herkes görevinin bilinci içerisinde olmalı. Yoksa bu işin içinden çıkamayız. Biz bu tartışmaların içinde olmak istemiyoruz. İşimize bakıyoruz. Toplumun beklentileri var, Avrupa maçlarımız var. Kurullar, TFF'nin işini kolaylaştırsınlar. TFF Başkanı, Türkiye'de futbolun gelişimi, marka değerinin yükselmesiyle uğraşması gerekirken kurulların hatalarıyla uğraşıyor. Bu ortamda marka değeri artar mı? Sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

GETAFE MAÇI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Getafe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Alfonso Perez Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana İspanya'ya gelen tüm futbolcular katıldı. Antrenmanın basına açık olan ilk bölümünde bordo-mavili futbolcular koşu yaparken, antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildi. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, bu çalışma sırasında oyuncularını özellikle Getafe'nin teknik kapasitesi yüksek oyuncularına karşı önlemler konusunda uyardı. Bu arada antrenmanı Başkan Ahmet Ağaoğlu da izledi.