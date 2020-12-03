Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor, Abdullah Avcı ile farklı bir kimliğe büründü" - Son Dakika

Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor, Abdullah Avcı ile farklı bir kimliğe büründü"

03.12.2020 16:25
Ahmet Ağaoğlu:

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle bordo-mavili futbol takımının kimlik değiştirdiğini söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle bordo-mavili futbol takımının kimlik değiştirdiğini söyledi.

Ağaoğlu, Fotomaç gazetesi tarafından Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "Süper Lig'in En İyileri" ödül töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu sezon Süper Lig'e istedikleri başlangıcı yapamadıklarını belirten Ahmet Ağaoğlu, "İlk 8 maçta Trabzonspor'a yakışmayan ve bizi üzen neticeler alındı. Trabzonspor, Abdullah Avcı ile farklı bir kimliğe büründü. Hoca geldiğinden beri takım savunmasının ön planda olduğunu ifade ediyor. Bunu başardığı oynadığımız son 2 maçta ortaya çıktı. Hoca sonradan geldiği için bir takım sıkıntılar yaşayacak. Oyuncular da adaptasyon süreci yaşayabilirler. Bunu en kısa sürede atlatacaklarının görüntüsünü verdiler. İnşallah bu şekilde yemeden veya az yiyerek maç kazanmaya devam ederiz. Abdullah Avcı, 31 Aralık'a kadar oyuncuların gerçek performansını gördükten sonra kadro yapılandırması düşüncesi içerisinde. İnşallah takımın bu performansı devam edecek. 31 Aralık çok önemli. İnşallah 31 Aralık'tan sonra sizlerle farklı şeyleri konuşabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili kulübü başkanı, 2021 yılına girdikten sonra maç takviminin yoğunlaşacağını ve bu durumun çeşitli sıkıntılara yol açacağını dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sürdüğünün altını çizen Ahmet Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süper Lig'de özellikle ocaktan sonra 3-4 günde bir maç oynayacağız. Daha önce bu konuda endişelerimizi dile getirmiştik. Salgın sürecinde pozitif çıkan oyuncuların 3-4 hafta takımdan ayrı kalmalarını göz önünde bulundurduğumuz zaman çok büyük sıkıntılar çıkacağını belirtmiştik. Türkiye Futbol Federasyonu, Kovid-19 vakaları nedeniyle maça çıkamayacak takımları hükmen mağlup ilan edeceğini, buna göre önlem almalarını ifade etti. Kendileri de önlem aldı bununla ilgili. Çok farklı bir lig oynayacağız. Bugün sıkıntı yaşayan takımların mart ve nisan aylarında farklı konumda olması kimseyi şaşırtmasın. Haftada 3 maç oynamak, kadronuz da darsa sizi ciddi şekilde sıkıntıya sokabilir. Rezerv ligin kurulması için yapmış olduğumuz ısrarın ne kadar doğru olduğunu ve kurulmamasını isteyenlerin ne kadar büyük bir yanlış içinde olduğunu görüyoruz. Aralıktan sonra çok farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Herkesin buna hazırlıklı olması lazım. Bütün önlemlerimizi almamız gerek. Trabzonspor Kulübü olarak 19 Yaş Altı Takımı'nın önemli bir bölümünü elimizde tuttuğumuz için bu sürece hazır olduğumuzu söyleyebilirim."

Ahmet Ağaoğlu, bir basın mensubunun, "Sezona Abdullah Avcı ile başlamadığınız için bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Geçmişi konuşmak kime ne kazandırır onu bilmiyorum. Geçmişin üzerinden 50 senaryo üretebiliriz. Bugün gelmiş olduğumuz noktada bunu konuşmanın bir faydası yok. Mesela şu an Sörloth'un babasının, oğlunun Leipzig'de mutlu olmadığını ve Trabzonspor'a dönmek istediğini ifade ettiği yolunda haberler bizim medyamızda çıkıyor. Olmayan bir şeyi konuşmanın bize fayda sağlayacağına inanmıyorum. Rahmetli Süleyman Demirel'in bir sözü vardı: 'Geçmişi revize etmek mümkün olsaydı emin olun herkes çok farklı yerde olurdu.' Geleceği konuşalım, önümüze bakalım."

Organizasyonda ödül alan isimler şöyle:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Turkuvaz Medya Onur Ödülü

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir - Fotomaç Özel Ödülü

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş - Türk Futbolu'nda Fark Yaratan Teknik Direktör Ödülü

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu - Türk Futbolu'na Üstün Hizmet Onur Ödülü

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu - Ziraat Türkiye Kupası Onur Ödülü

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan - Yılın Orta Saha Oyuncusu

Leipzig'de forma giyen eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth - Yılın Forveti

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır - Yılın Kalecisi

Trabzonsporlu oyuncu Abdülkadir Ömür - Yılın En Değerli Türk Futbolcusu

Galatasaraylı futbolcu Marcao - Yılın Savunma Oyuncusu

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera - Yılın En Değerli Yabancı Futbolcusu

Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson - Yılın Jokeri

Medipol Başakşehir - Yılın Takımı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk - Yılın Teknik Direktörü

Medipol Başakşehirli futbolcu Edin Visca - Yılın Kanat Oyuncusu

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz - Yılın Kulüp Başkanı

Teknik Direktör, Abdullah Avcı, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu: 'Trabzonspor, Abdullah Avcı ile farklı bir kimliğe büründü' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Liverpool efsanesinin Başakşehir telaffuzu stüdyodakileri kırdı geçirdi Altının kilogramı 463 bin 500 liraya yükseldi Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti İntihara kalkışan kocasını engellemek isterken ölümüne neden oldu Borcunu ödemeyen müşterisinin evini bastı, anne ve 4 yaşındaki kızını vahşice öldürdü Exxen için yeniden çekilecek Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları belli oldu Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor
Acun Ilıcalı, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in MasterChef iddialarına çok sert çıktı: Yalan! Acun Ilıcalı, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in MasterChef iddialarına çok sert çıktı: Yalan!         
16:51
İnşaatın 4. katından düşen tuğla ustası hayatını kaybetti İnşaatın 4. katından düşen tuğla ustası hayatını kaybetti         
16:31
Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu         
16:08
Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı         
15:52
Sosyal medya üzerinden ağına düşürdüğü küçük kızı uyuşturucu verip istismar etti Sosyal medya üzerinden ağına düşürdüğü küçük kızı uyuşturucu verip istismar etti         
15:43
337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış         
15:35
Adliyeye alınmayan koronavirüs temaslısı vatandaş, ortalığı birbirine kattı Adliyeye alınmayan koronavirüs temaslısı vatandaş, ortalığı birbirine kattı         
15:32
Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü         
15:06
Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada         
14:51
Yağmur Sarnıç'tan Yağmur Sarnıç'tan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler         
14:34
9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı 9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı         
14:17
Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti         
13:36
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu         
11:53
Görenler gözlerine inanamıyor! Bodrumlu vatandaş 5 kilo 624 gram ağırlığında mantar buldu Görenler gözlerine inanamıyor! Bodrumlu vatandaş 5 kilo 624 gram ağırlığında mantar buldu         
11:37
Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi         
11:36
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 17:16:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor, Abdullah Avcı ile farklı bir kimliğe büründü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei