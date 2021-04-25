Ahmet Ağaoğlu: "Transfer çalışmalarımızı tamamladıktan sonra gelen tekliflere bakacağız" - Son Dakika

Ahmet Ağaoğlu: "Transfer çalışmalarımızı tamamladıktan sonra gelen tekliflere bakacağız"

25.04.2021 00:57
Ahmet Ağaoğlu:

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önce dış transferi kamp öncesi tamamlayıp, daha sonra kadrodaki oyunculara gelen teklifleri değerlendireceklerini söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önce dış transferi kamp öncesi tamamlayıp, daha sonra kadrodaki oyunculara gelen teklifleri değerlendireceklerini söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Haftalar sonra gelen galibiyetin neşelerini yerine getirdiğini belirten Ağaoğlu, "Sıkıntı vardı. Bizim enteresan alışkanlıklarımız var. Yönetime ilk geldiğimizde 26-27 direkten dönen top vardı. Geçen sene son dakikalarda kaybettiğimiz puanlar, bu sene de beraberlikler. Onu bugün kırdık. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Abdulkadir konusundaki tasaaruf ne olur onu zaman gösterecek"

Abdulkadir Parmak'ın kadro dışı bırakılmasıyla ilgili de konuşan Başkan Ağaoğlu, "Hocanın raporu ve talebi doğrultusunda bir ceza söz konusu. Galatasaray maçından sonraki davranışlarından dolayı verilen bir ceza. Bundan sonrası için ne tür bir tasarruf olur onu süreç gösterecek" diye konuştu.

"Önce transfer yapıp daha sonra gelen teklifleri değermlendireceğiz"

Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak da, "Anlaşma noktasına geldiğimiz 2-3 ve temaslarımızın da devam ettiği 2-3 oyuncu var. Hazırlık kampı başlarken tam kadro olarak kampa başlamayı hedefliyoruz. Mevcut kadrodaki oyuncularımıza da teklifler var. Önce alacaklarımızı alalım sonra satacaklarımıza bakarız gibi bir düşüncemiz var. Stratejimiz bu yönde. Gidecek olan oyuncular tabii ki olacaktır. Önümüzdeki transferleri hazırlık kampının başına kadar bitirmemizdeki amaç, gidenin yerine alacağınız oyuncuda daha iyi hareket alanına sahip oluyorsunuz. Bu nedenle transfer çalışmalarını erken tamamlayıp daha sonra teklifleri değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Fatih Karagümrük, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu: 'Transfer çalışmalarımızı tamamladıktan sonra gelen tekliflere bakacağız' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı Bir açıldı pir açıldı! Gedson Fernandes Antalya maçında tüm istatistikleri altüst etti Bir açıldı pir açıldı! Gedson Fernandes Antalya maçında tüm istatistikleri altüst etti Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok İletişim Başkanı Altun'dan Ermenistan zulmünü anlatan video İletişim Başkanı Altun'dan Ermenistan zulmünü anlatan video Ermenistan, Biden'ın skandal Ermenistan, Biden'ın skandal "soykırım" kararını memnuniyetle karşıladı Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika: Biden'ın soykırım kararının ardından ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Son Dakika: Biden'ın soykırım kararının ardından ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı         
00:28
Uzmanlar, Biden'ın 'soykırım' kararını yorumladı: ABD son kozunu da harcadı Uzmanlar, Biden'ın 'soykırım' kararını yorumladı: ABD son kozunu da harcadı         
23:31
Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı         
22:56
Joe Biden'ın 'soykırım' kararı sonrası Kazım Karabekir'in kızının yürekleri acıtan sözleri akıllara geldi Joe Biden'ın 'soykırım' kararı sonrası Kazım Karabekir'in kızının yürekleri acıtan sözleri akıllara geldi         
22:25
Maçın ilk dakikasında Ljajic'in pozisyonuna penaltı veren Cüneyt Çakır tartışma konusu oldu Maçın ilk dakikasında Ljajic'in pozisyonuna penaltı veren Cüneyt Çakır tartışma konusu oldu         
21:06
Azerbaycan'dan Biden'in Azerbaycan'dan Biden'in "soykırım" ifadesine tepki: Tarihi hata         
21:00
Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun         
18:52
MEB, öğrencisi derse girmeyen öğretmenin ücretini kesecek MEB, öğrencisi derse girmeyen öğretmenin ücretini kesecek         
17:59
Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı         
15:57
Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu         
14:39
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür         
13:05
Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular         
13:04
Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti         
12:38
Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı         
11:13
Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber         
11:01
Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti         
10:12
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın, sevgilisi tanıdık çıktı Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın, sevgilisi tanıdık çıktı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2021 01:11:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahmet Ağaoğlu: "Transfer çalışmalarımızı tamamladıktan sonra gelen tekliflere bakacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei