Ahmet Ağaoğlu: "Türk Futbol Tarihinin En Sıkıntılı Sözleşmesinden Kurtulduk"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bir kulüp duruşu vardır, kulüp de bu duruşu her zaman sergilemek zorundadır. Hiçbir Allah'ın kulu Trabzonspor'un üzerinde değildir. Hiçbir oyuncu, hiçbir hoca, hiçbir yönetici ve başkan..." dedi.



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımının kamp için bulunduğu Antalya Belek'te Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.



"TRABZONSPOR'DA ARTIK ÇARK DÖNÜYOR"



Trabzonspor'da göreve geldikleri günden bugüne çok çalıştıklarını vurgulayan Ağaoğlu, "Bu noktaya gelmemiz, bu havayı yakalamamız kolay olmadı. Bizi tamamıyla mutlu edecek düzeyde mi değil ama oraya doğru gidiyor. Finali yakalamış değiliz ama o rotadayız. Hedefi koyarsanız, doğru enstrümanları da kullanırsanız, bunu yakalamak zor olmayacak.



Trabzon'da şöyle bir sıkıntı vardı. Genç futbolcu sahaya bakıyor ve 8 tane yabancı futbolcu görüyor. Bunlardan en az 5'i ülke standartlarının oldukça altında. Yani ülke futboluna baktığımızda vasatın da altında. O 8 futbolcudan 3'ü de farklı takımlardan gelmiş. Altyapıdaki oyuncu da bunu gördüğü zaman 'bana burada yer yok' diyor. İzlemiş olduğunuz politika, çocuğun içerisindeki arzuyu hırsı ve beklentiyi doğmadan öldürüyor. Ben kendimi geliştirir nereye giderim diye düşünüyor. Bana burada yer yok diyor görüntü o. Burası asıl değeri 1 milyon Euro olmayan ama 5 milyon Euro para ödenenlerin takımı. Sen burada kendini idare et başka kapıya şimdi; o algı kırılmaya başlandı. Altyapı şunu gördü, bu takımda oynarsak mücadele edersek çok çalışırsak bu takımda bize yer var. Bu takım Hüseyin ağabeye şans verdi. 20 yaşındaki Yusuf'a kaptanlık pazubandı takıp ilk 11de sahaya çıkardı. Bu takımın yetiştirmiş olduğu Yusuf, Abdülkadir ağabeyi Avrupalılar izliyor, Uğurcan ağabey hem de Fenerbahçe maçında sahaya çıktı, son 5 maçtır aslanlar gibi hem teknik heyeti hocası yönetimi bunların arkasında. Evet bu takımda bize yer var. Çark dönüyor artık. Gelmiş olduğumuz nokta bana göre o" dedi.



"TRANSFERDE GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULAR BASINDA ÇIKAN İSİMLER DEĞİL"



Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Ağaoğlu, "Transfer görüşmeleri 4-5 kademeli gidiyor. İzlemeden geliyor izlemeden gelen raporu teknik heyet değerlendiriyor, ondan sonra futbol şubesi icra komitesine götürüyor görüşme noktasına gelirse işler. 2 arkadaşımız görüşmelere başlıyor, son noktada bana geliyor. Onazi 1 milyon Euro alan oyuncumuz. 1 milyon Euro verdiğiniz zaman Onazi kapasitesindeki bir oyuncuyu oraya koyamazsınız. 2 milyon da 5 milyon verilse de zamanında konulamadı. Onazi'nin geçen sene ve bu seneki performansına bakmamız lazım. Sakatlığından dolayı antrenman kaçırmasına rağmen, hocasının uyarısına rağmen, canını dişine takarak oynayan bütün kabiliyetini performansını sahaya yansıtan Onazi. O hırsı aşiline mal oldu ve aşili patlatma pahasına performans ortaya koydu. Bunları da oyuncularımıza bunları da vermemiz kolay olmadı. Geldiğimiz zaman mevcut kadroda 8 oyuncu bize ihtar çekti. Yönetime olan güvenleri taban yapmıştı. Sürekli verilen ve yerine getirilmeyen sözler kaybolmuş, sportif disiplin, çoğu takımda oynamak da istemiyordu. Oradan bu noktaya geldiğiniz zaman, bu futbolcuların tamamına yakın bir bölümü bugün aidiyet duygusuyla ve yüzde 100'e yakın bir performansla güçlerinin tamamını ortaya koyuyor. Kiminle algı operasyonu yürütülüyor. Trabzonspor'un eski orta saha oyuncusu Çin'e gitmiş. Hazır geldi, geliyor gitti, yalan. Ben öyle bir futbolcuyu o şekilde Trabzonspor'a transfer edersem, yapmış olduğum politikayı kendimi inkar etmiş olurum. Herkes şunu anlasın; bunları kimlerin yönettiğini de biliyorum, bunu yaptıramazsınız şu yönetime, artık bunu yaptıramazsınız. Tabii ki araştırmalarımız var. En düşük maliyetle en iyi performansı verip, o bölgelerdeki boşluğumuzu en iyi şekilde giderebilecek isimler üzerinde. Ama o isimlerinde hiçbirisi basında geçen isimler değil. Alabilirsek alırız, alamasak da mevcut gençlerimizle bu gemiyi yürütürüz. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Bu tür şeylerde Trabzon'a özel uçaklarla omuzlarda karşılanarak gelmişlerdir. Tek bir kişi dahi uğurlamadan giden oyuncuların sayısı ve bunlara ödenen paraların hesabını bir yapsın camia... Ne o şekilde oyuncu gelir, ne de o şekilde oyuncu gider. Trabzonspor'a oyuncu mütevazi bir şekilde gelir, ama giderken de teşekkür edilerek uğurlanarak gider, Trabzonspor'a hizmet eden futbolcu" şeklinde konuştu.



"TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN SIKINTILI SÖZLEŞMESİNDEN KURTULDU"



Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Burak Yılmaz transferi için de Ağaoğlu, "Burak Yılmaz artık Trabzonspor açısından kapanmış bir dosya. Kapanmış bir dosya olduğu için bizim futbolcumuz olmadığı için ben o konuda hiçbir şey söylemek istemiyorum. Özellikle de ricam bu konuyla alakalı bana soru sorulmasın. Türk futbol tarihinin en sıkıntılı sözleşmesinden kurtulduk. Tekrar ediyorum, şahısla alakalı herhangi bir şey değil bu. Trabzonspor Türk futbol tarihinin en sıkıntılı sözleşmesinden kurtuldu. İnşallah bu ve buna benzer bir sözleşme bir daha da ne Trabzonspor ne de herhangi bir kulübümüz muhatap olmaz. Oyuncu ayrı, performansla alakalı sıkıntılar farklı şeyler, böyle bir sözleşme olamaz. Realitede 6 milyon dolar olan, ama kağıt üzerinde baktığınız zaman 3.5 milyon dolar gibi gözüken bir sözleşme. Burada oyununun kabahati yok. Bunu taahhüt eden kulüp. Bu konuyla alakalı söyleyeceğim sadece bu kadar" diye konuştu.



"HİÇBİR ALLAH'IN KULU TRABZONSPOR'UN ÜZERİNDE DEĞİLDİR"



Trabzonspor'un kadro dışı olan kalecisi Recep Onur Kıvrak ile görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Ağaoğlu, "Asbaşkanımız ve başkan yardımcımız oyununun menajeriyle görüşüyorlar. Bir şekilde neticelendireceğiz ama nasıl neticelenir o artık biraz da oyuncu ve menajerinin göstereceği tavra bağlı. Bir kulüp duruşu vardır, kulüp de bu duruşu her zaman sergilemek zorundadır. Hiçbir Allah'ın kulu Trabzonspor'un üzerinde değildir, hiçbir oyuncu hiçbir hoca hiçbir yönetici ve başkan. Hepimiz bu kulübün gerçek anlamda hizmetkarlarıyız. Yönetim olarak fahri yaparız, hoca ve oyuncular belli bir bedel karşılığında yapar ama hiçbir oyuncu hoca yönetici ve başkan o kulübün üzerinde değildir. Bir şekilde kulübün üzerine taşımaya başladığınız anda sıkıntı ortaya çıkar. Ciddi sıkıntı çıkar çözümünde zorlanırsınız. Yöneticilerin çok dikkat etmesi gereken konular. Yöneticilerin sorumluluğu bu. Buna çok dikkat etmek lazım" açıklamasını yaptı.



"3 TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ"



Transfer çalışmalarını sürdüğüne değinen Ağaoğlu, "1461 Trabzon dediğiniz zaman o da bir transfer. 1461 proje takımımız ama o da bir transfer. Oyuncu sayısı olarak herhalde 3 falan olabilir, olamayabilir de. 1461'den gelirse sayı daha fazla olabilir, 5 oyuncu da olabilir. 3 ile 5 arası diyelim" diye konuştu.



"MAS'TAN ÖTÜRÜ SIKINTILI BİR DURUM VAR"



"Kulübün ödeme konusunda sıkıntısı herkes biliyor, 1 milyar lira borcu olan bir kulüpten bahsediyoruz" diyen başkan Ağaoğlu, "UEFA ve FIFA'da ne kadar azaltırsak azaltalım dosyaları 18'e indirebildik. Her an için transfer yasağı, men cezaları alması olası. Mayın tarlası. Ayağınızı nereye basacağınızı bilemiyorsunuz. Hangi dosyanın nereden patlayacağı belli değil. Sadece olay Milan kulübüyle değil Milan'a yapılacak olan 1.2 milyon Dolar'lık ödeme daha önceden Emmanuel Mas'ın dosyasıyla alakalı olarak verilmiş olan ve rafta tutulan transfer yasağı Milan'a yapılan ödeme gecikince devreye girdi. Milan'a yapılan ödemeyle transfer yasağı da kalkar diye bir kural da yok. Zaten geldiğimizden beri her platformda mücadele veriyoruz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda, UEFA'da, FIFA'da da mahkemelerde dosyalarımız 130'un üzerinde. Bunlar aleyhimize açılmış dava. Bu da ciddi bir rekordur aslında. Dolayısıyla o şeyin ne kadar etkili olduğunun veya bizi ne kadar etkileyeceğinin cevabını pazartesi ya da salı daha net söyleyebilirim. Mas'ın durumundan ötürü içeriye girmiş bir şey var, kırmızı ışığın yandığı bir sıkıntılı durum söz konusu. Mas'ın kendisine yapılan ödemeyle alakalı" ifadelerini kullandı.



"İKİ KULVARDA DA MÜCADELE VERİYORUZ" Hem lig hem de Türkiye Kupası'nda mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Ağaoğlu, "İkisi de ne kadar zorsa o kadar yakın bize. Bazen ben gerçekten içten içe gülüyorum. Şampiyon olacağız, tamam da şampiyon olmak için mücadele eden 6 takım var. Şampiyonluk mücadelesi vereceğiz doğru tabir, şampiyon olacağız dediğiniz zaman taraftarı getirirsiniz gaza, olamadığınız zaman taraftar alır götürür sizi tuzağa. Ortalık kaos ortamına dönüşür. Yok böyle bir şey. Şampiyon olacağız cümlesini kullanan insanlardan uzak duracaksınız. Biz şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. Aynı şey kupa için de geçerli. Belki 16 takımın da eşit şansı yok ama bana göre orada 6 takımın eşit şansı var. Onlar eleme usulüne göre oynanıyor. Nerede ne olacağı belli olmaz. 1461'in Bursaspor'u elemesi. Son dakikada 1461 tur atladı. İki kulvarda da mücadelemizi veriyoruz. Nerede bittiğini hep beraber göreceğiz" açıklamasını yaptı.

