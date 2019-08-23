Son Dakika Haberleri: Ahmet Ağaoğlu: "Turu getirecek bir skor aldık"
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Ahmet Ağaoğlu: "Turu getirecek bir skor aldık"

1 saat önce

TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu, karşılaşma ile ilgili olarak, "İyiydik. Rakibi baskı altında tuttuk. Özellikle ikinci yarıda.

Ahmet Ağaoğlu:

TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu, karşılaşma ile ilgili olarak, "İyiydik. Rakibi baskı altında tuttuk. Özellikle ikinci yarıda. Skor gelince maç rahatladı. AEK daha lig maçı oynamamış. Güzel, turu getirecek bir skor. Ama oynamadan hiçbir maç kazanılmıyor. İyi bir skor almasaydık Prag maçındaki skorların anlamı olmayacaktır. Avantajlıyız. UEFA Avrupa ligi bizim için önemliydi. Trabzon'daki maçı da geçip iyi bir grupta Avrupa'da yolumuza devam ederiz. Allah inşallah Şampiyonlar Ligi'ni de nasip eder" dedi.


Kaçan penaltı ve direğe takılan toplarla ilgili sorulan soru üzerine Ahmet Ağaoğlu, "Kale dururken neden direğe vuruyoruz ki. Atacaksın. AEK 1-0 galip başladı neredeyse. Ama oyunu sonuna kadar kovalayan bir yapıya büründü takım. Hissediyordum hissettiğimiz bir adım önünde oldu. Ekuban, Sörloth'un 3 maçta attığını attı. Gol açısından Trabzonspor'un sıkıntısı yok. Yiyoruz, yemememiz lazım. Bu kadar gol atarken 1-2 tanede ye yani. Oda olur" dedi.

Ahmet Ağaoğlu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:17 
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