Son Dakika Haberleri: Ahmet Ağaoğlu: "Uçuk Kaçık Rakamlarla, Milyon Euroluk Transfer Dönemi Kapanmıştır"

Ahmet Ağaoğlu: "Uçuk Kaçık Rakamlarla, Milyon Euroluk Transfer Dönemi Kapanmıştır"

50 dakika önce

"Futbol için çok önemli bir adım. Olması gereken bir şey, dönüm noktası olarak saydığımız bir noktadayız.

Ahmet Ağaoğlu:
"Futbol için çok önemli bir adım. Olması gereken bir şey, dönüm noktası olarak saydığımız bir noktadayız. Desteklediğimiz ve uyguladığımız bir politika"

İbrahim ALİOĞLU-Serhan TÜRK - : Gürkan DURAL/ ANTALYA,

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) futbol kulüplerinin borçlarının yapılandırılması projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol için çok önemli bir adım. Olması gereken bir şey, dönüm noktası olarak saydığımız bir noktadayız. Desteklediğimiz ve uyguladığımız bir politika" dedi.

Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, projeyle ilgili olarak şunları söyledi;

"Projenin amacı; kulüplerin banka borçlarının tamamını bir banka çatısı altında toplanmak ve yeniden yapılandırılmak. Ayrıca kulüplere gelir gider dengesini oturtma zorunluluğu getirerek, Futbol Federasyonu'nun ve Bankalar Birliği'nin kontrolü altında bu gelir gider dengesi takip edilecek. Denge ise bozulduğu zaman kulüplere lisans iptali, tescil yasağı, puan silme gibi cezalar uygulamaya konulacak. Geldiğimiz günden itibaren yaptığımız şey de bu. 36-37 milyon euro kadro maliyetini bugün 16 milyon euroya düşürdük. Bugün borcumuz olmasa mevcut kadromuzla yürüyüp, gül gibi geçinip gidecek bir kulüp olmamıza rağmen bütün belimizi büken 2023, 2024 ve 2025'e kadar gelirlerimiz temlikli. Bu temliklerden dolayı maalesef içeriye bir kuruş para giremiyor. Ancak bu sistem oturduğu zaman yeniden yapılandırmanın ilk 2 senesi sadece faiz ödemeli olacak, içeriye doğru belirli bir oranda tahmin ediyorum ki gelirin yüzde 30'u nakit olarak kasaya girmiş olacak. Bundan sonra da uçuk kaçık rakamlarla milyon euroluk transfer dönemi kapanmıştır."

"ANADOLU TAKIMLARININ ÖNÜ AÇILACAK"

Başkan Ağaoğlu, bu sistemle birlikte Anadolu takımlarının da önünün açılacağını söyledi. Ağaoğlu ayrıca, bugünkü ligden daha renkli, daha farklı bir mücadelenin görüleceğini sözlerine ekleyerek, "Futbol için çok önemli bir adım. Olması gereken bir şey, dönüm noktası olarak saydığımız bir noktadayız. Desteklediğimiz ve uyguladığımız bir politika" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:49 Kaynak: DHA

Spor
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