Son Dakika Haberleri: Ahmet Ağaoğlu: UEFA gelirlerimizin bir kısmına el koydu
Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu: UEFA gelirlerimizin bir kısmına el koydu

Ahmet Ağaoğlu: UEFA gelirlerimizin bir kısmına el koydu

1 saat önce

İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde: UEFA'dan şu anda aldığımız para TFF'nin bize maç başları için verdiği paranın aynısı. Galibiyete 530 bin euro, beraberliğe 230 bin euro. UEFA gelirlerimizin bir kısmına da el koydu.

Ahmet Ağaoğlu: UEFA gelirlerimizin bir kısmına el koydu, System.String[]

İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:


UEFA'dan şu anda aldığımız para TFF'nin bize maç başları için verdiği paranın aynısı. Galibiyete 530 bin euro, beraberliğe 230 bin euro. UEFA gelirlerimizin bir kısmına da el koydu.. UEFA'nın kararını CAS'a taşıdık.  UEFA, bizim ekonomimiz bozuk olduğu için bize yaptırım uyguluyor, ekonomizini düzeltin diyor. UEFA bize bunu söylerken de bizim ekonomimizi düzeltmemiz için gereken gelire el koyuyor. Bu mantık dışı...


Detaylar birazdan...


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:37 
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