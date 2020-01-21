Ahmet Ağaoğlu: "Uğurcan Çakır'a 20 milyon euroluk teklif geldi" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu: 'Uğurcan Çakır'a 20 milyon euroluk teklif geldi' - Son Dakika Spor

Ahmet Ağaoğlu: "Uğurcan Çakır'a 20 milyon euroluk teklif geldi"

6 saat önce

Ahmet Ağaoğlu, "Yusuf Yazıcı 20 milyon euroya gitti, Abdülkadir Ömür'e geçen sezon 20 milyon euro teklif geldi; Uğurcan Çakır'a bu sezon 20 milyon euro teklif geldi.

Ahmet Ağaoğlu:

Ahmet Ağaoğlu, "Yusuf Yazıcı 20 milyon euroya gitti, Abdülkadir Ömür'e geçen sezon 20 milyon euro teklif geldi; Uğurcan Çakır'a bu sezon 20 milyon euro teklif geldi. Bir kulübün değerleri bunlardır. 33 yaşındaki stopere 2.2 milyon euro para vermiş bir kulübümüz biz, o futbolcu şu anda Kıbrıs'ta 150 bin euroya oynuyor. 40 yaşındaki Hüseyin hoca genç hocaysa, 20 yaşındaki Uğur, Serkan genç oyuncuysa ben de 63 yaşında biri olarak, genç başkanım derim. Siz buna gülersiniz. (Gülerek). Transfer görüşmelerimiz var ama Bicakcic gündemimizde yok. Bütçemiz 800 bin euro civarı." ifadelerini kullandı.


Detaylar geliyor...

Abdülkadir Ömür, Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:57 
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