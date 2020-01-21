Ahmet Ağaoğlu, "Yusuf Yazıcı 20 milyon euroya gitti, Abdülkadir Ömür'e geçen sezon 20 milyon euro teklif geldi; Uğurcan Çakır'a bu sezon 20 milyon euro teklif geldi. Bir kulübün değerleri bunlardır. 33 yaşındaki stopere 2.2 milyon euro para vermiş bir kulübümüz biz, o futbolcu şu anda Kıbrıs'ta 150 bin euroya oynuyor. 40 yaşındaki Hüseyin hoca genç hocaysa, 20 yaşındaki Uğur, Serkan genç oyuncuysa ben de 63 yaşında biri olarak, genç başkanım derim. Siz buna gülersiniz. (Gülerek). Transfer görüşmelerimiz var ama Bicakcic gündemimizde yok. Bütçemiz 800 bin euro civarı." ifadelerini kullandı.



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