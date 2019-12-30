Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman ile yaşadıkları ayrılık sonrası, "Benim ifadelerim Ünal hocayı hedef alan ifadeler değildi. Kendisi ayrılmayı kafasına koymuştu. Bir kırgınlığım yok ama hayal kırıklığı var" dedi.



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından ardından açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a telefon ile bağlanan Ağaoğlu, "Konyaspor maçından sonra maç ile alakalı görüşlerimi paylaştım. Son 4-5 haftadır futboldan memnun olmadığımı, taraftarın da memnun olmadığı söyledim. Geriye yaslanan ve baskı yiyen bir oyun karakterinin Trabzonspor felsefesi ile örtüşmediğini söylemiştim. Oynanan kötü futbolun sorumlusu, hocanın sorumlusu ve oyuncunun yanlış pasının sorumlusu benim diyen biri bunu yapıyorsa bu bir öz eleştiridir. Anladığım kadarıyla hocamız eleştiriyi kendi üzerine almış. Kayserispor maçından sonra yapığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Benim ifadelerim kendisini hedef alan ifadeler değildi. 'Beni yemeye çalışanların boğazına takılırım' gibi ifadeler kullandı. Ünal hoca 1,5 senedir ailemden daha fazla zaman geçirdiğim bir insan. Ayrılmayı kafasına koymuş açıklamaları vardı. Dün akşamüstü Divan Başkanımız ve Genel Sekreterimiz ile yapılan görüşmede kendisi ifade etti. Kendisi devam etmek istemediğini iletmiş. Karşılıklı olarak anlaşarak hocamızla yollarımızı ayırdık" diye konuştu.



"Bu akşam hoca konusunda toplantımız olacak"



Ağaoğlu, bordo-mavili takımın yeni teknik patronunu için çalışmalara başlayacaklarını belirterek, "Büyük bir bilgi kirliliği var. Shota ile anlaşıldı, Mustafa Denizli ile anlaşıldı diye. Özveri ile mücadele eden bir kulüp yapımız var. Mevcut profesyonel kadro yapımız bu sorumluluğun bilincinde olan bir yapı. Yapımız sağlam. Trabzonspor'un yükünü kaldıracak hocayı bulmak o kadar kolay değil. Bu akşam yapacağımız toplantıda bu konuyu ele alacağız. Mevcut halimizle devam ediyoruz. Bu sorumluluğu kaldırabilecek yönetim kurulu görevinin başında" şeklinde konuştu.



"Kırgınlık değil, hayal kırıklığı var"



Karaman'ın açıklamaları sonrası içinin acıdığını söyleyen Ağaoğlu, "Ünal Karaman, bu kulübü bulunduğu noktadan farklı noktalara taşımak için mücadele eden biriydi. Bu birlikteliğin sona ermesi kolay değil. Kırgınlık değil, hayal kırıklığı var. Ünal Karaman benim işine ve kişiliğine saygı duyduğum bir insan. Ancak canım acıdı. Neresinden bakılırsa bakılsın Karaman bu ülkenin önemli futbol değerlerinden biri. Her iki tarafın da kararına saygı duymak hepimizin görevi. Bu olayın üzerine daha fazla gitmek hem Trabzonspor'a hem de Ünal Karaman'a zarar verir" ifadelerini kullandı.



"Mücadelemiz kaldığı yerden devam edecek"



Trabzonspor'un azimle yoluna devam edeceğinin altını çizen Ağaoğlu, "Herkesin içi rahat olsun. Gelmiş olduğumuz noktada, oluşturduğumuz kulüp yapısı, başkanı bile gitse gücünden bir şey kaybetmez. Mücadelesine ve yoluna devam edecek bir yapı içinde. Kimsenin endişesi olmasın. Mücadelemize hırslı bir şekilde kaldığımız yerden çok daha azimli devam edeceğiz" dedi.



Ağaoğlu öte yandan bu ayrılıkla ilgili taraftarlardan tehdit ve hakaret mesajları aldığını da belirterek, şunları söyledi:



"Tehdit ve hakaret içerikli mesajlar aldım. Bu camianın bir bireyi olduğunu ifade eden insanların başkanlarına ne olursa olsun bu şekilde hitap etme hakkını kimse kimseye vermez. Eleştiri doğaldır. Ben her türlü olumsuzluğun sorumlusu benim diyorum. Başkanın yanlışlarını söyleyebilirsiniz ama kulüp başkanına ve aile fertlerine hakaret etme hakkını kimse kimseye vermiyor." - İSTANBUL