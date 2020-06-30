Ahmet Ağaoğlu ve Hasan Çavuşoğlu hak mahrumiyeti cezası aldı - Son Dakika

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 15, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise 7 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor müsabakasının ardından çıkan olaylar ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Açıklanan kararlarda iki kulübe de ceza yağdı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 15, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise 7 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklanan kararlar şu şekilde:

"Aytemiz Alanyaspor Kulübünün, 22.06.2020 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Aytemiz Alanyaspor Kulübü başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 7 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aytemiz Alanyaspor Kulübü başkanı Hasan Çavuşoğlu hakkında, 22.06.2020 tarihinde TV kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Aytemiz Alanyaspor Kulübü idarecisi Fatih Göçmenoğulları'nın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 7 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Aytemiz Alanyaspor Kulübü idarecisi Muhammet Abdülkadir Ak'ın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 14 Gün Hak Mahrumiyeti ve 17 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Trabzonspor'un, 22.06.2020 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Trabzonspor başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca, FDT'nin 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 15 Gün Hak Mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle 4 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu hakkında, 22.06.2020 tarihinde TV kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Trabzonspor idarecisi Emin Kahraman'ın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Trabzonspor idarecisi Emin Kahraman'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca, FDT'nin 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor idarecisi Emin Kahraman'ın, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle 4 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor idarecisi Yusuf Hayırlıoğlu'nun, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Trabzonspor idarecisi Yusuf Hayırlıoğlu'nun, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca, FDT'nin 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor idarecisi Yusuf Hayırlıoğlu'nun, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle 4 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor idarecisi Ertuğrul Doğan'ın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 30 Gün Hak Mahrumiyeti ve 65 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada Trabzonspor idarecisi Ertuğrul Doğan'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 8/3. maddesi uyarınca, FDT'nin 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor idarecisi Ertuğrul Doğan'ın, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimatlara Aykırılık nedeniyle 4 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor futbolcusu Seyedmajid Hosseini'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

(İHA)