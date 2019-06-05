Son Dakika Haberleri: Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman'dan çocuklara ziyaret
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Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman'dan çocuklara ziyaret

37 dakika önce

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Trabzon Fatih Kimsesiz Çocuklar Evi'ni ziyaret etti.

Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman'dan çocuklara ziyaret, System.String[]
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Trabzon Fatih Kimsesiz Çocuklar Evi'ni ziyaret etti. Ziyarette Ağaoğlu'na, eşi Beyza Ağaoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman da eşlik etti.

Trabzon Fatih Kimsesiz Çocuklar Evi'ndeki tüm çocuklarla tek tek ilgilenerek bayramlarını kutlayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, ziyaret sırasında çocuklara bayram hediyeleri dağıttı. Oldukça neşeli geçen ziyarette bordo-mavililerin başkanı, çocukları gelecek sezon bir iç saha müsabakasında misafir etmek üzere söz verirken, tüm çocuklar ve Çocuk Evleri çalışanları da Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kuruluna teşekkürlerini ilettiler. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:08 Kaynak: İHA
Ünal Karaman, Fatih, Trabzon, Ahmet Ağaoğlu, Spor
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