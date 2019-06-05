Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman'dan çocuklara ziyaret
37 dakika önce
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Trabzon Fatih Kimsesiz Çocuklar Evi'ni ziyaret etti.
Trabzonspor
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:08 Kaynak: İHA
Başkanı Ahmet Ağaoğlu
, Ramazan Bayramı
'nın ikinci gününde Trabzon Fatih
Kimsesiz Çocuklar Evi'ni ziyaret etti. Ziyarette Ağaoğlu'na, eşi Beyza Ağaoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman
da eşlik etti.
Trabzon Fatih Kimsesiz Çocuklar Evi'ndeki tüm çocuklarla tek tek ilgilenerek bayramlarını kutlayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, ziyaret sırasında çocuklara bayram hediyeleri dağıttı. Oldukça neşeli geçen ziyarette bordo-mavililerin başkanı, çocukları gelecek sezon bir iç saha müsabakasında misafir etmek üzere söz verirken, tüm çocuklar ve Çocuk Evleri çalışanları da Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kuruluna teşekkürlerini ilettiler. - İSTANBUL
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