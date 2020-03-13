Ahmet Ağaoğlu: Verilen kararın destekçisiyiz - Son Dakika
Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu: Verilen kararın destekçisiyiz - Son Dakika Spor

Ahmet Ağaoğlu: Verilen kararın destekçisiyiz

6 saat önce

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle Süper Lig'de maçların seyircisiz oynanması kararını desteklediklerini söyledi.

Ahmet Ağaoğlu: Verilen kararın destekçisiyiz, System.String[]

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle Süper Lig'de maçların seyircisiz oynanması kararını desteklediklerini söyledi.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'de karşılaşmaların Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması kararını Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi. Ağaoğlu, "Biz alınan kararın destekçisiyiz. Böyle durumlarda alınan kararları desteklememiz ve uygulanması için de yardımcı olmamız gerekiyor. Herkesin kendisine göre doğrusu var ama topyekün doğru tektir. Herkes farklı tekliflerde bulunabilir ama toplumun yararına verilen kararlar desteklenmeli. Bu evrensel bir sağlık olayı. Bu gibi kararlarda birlik olunması gerekiyor. Ülkemizde de bu şekilde karar alındıysa bunu desteklememiz gerekiyor. Verilen karar neyse biz ona uyarız. Bu bir sağlık olayı" dedi.


Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:30 Kaynak: DHA
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