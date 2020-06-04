Ahmet Ağaoğlu: "Yanlış değerlendirmenin, CAS'tan döneceğine olan inancımız tamdır" - Son Dakika

Ahmet Ağaoğlu: "Yanlış değerlendirmenin, CAS'tan döneceğine olan inancımız tamdır"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Üstü Kurulu tarafından verilen bir yıl men cezasının, yanlış değerlendirme sonucu ortaya çıktığını belirterek, bu kararın CAS'tan döneceğine olan inançlarının tam olduğunu söyledi.

Ahmet Ağaoğlu:

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Üstü Kurulu tarafından verilen bir yıl men cezasının, yanlış değerlendirme sonucu ortaya çıktığını belirterek, bu kararın CAS'tan döneceğine olan inançlarının tam olduğunu söyledi.


Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından, bordo-mavili kulübü verilen Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasını değerlendirdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, kulüp sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Ağaoğlu, kararın yanlış bir değerlendirme sonucu ortaya çıktığını ve verilen cezasının CAS'tan döneceğine olan inançlarının tam olduğunu belirtti.


"Yanlış değerlendirmenin CAS'tan döneceğine olan inancımız tamdır"


Ağaoğlu, UEFA üst kurulu UEFA'dan bağımsız olarak hareket eden bir kurum olduğunu belirterek, "Trabzonspor'un 2019 bütçesi gelir-gider dengesini sağlamış. Aynı zamanda kar açıklamış bir kurum bugün itibariyle dolasıyla bu yanlış anlaşılan ve UEFA Üst Kurulu'nun yanlış değerlendirmesinden kaynaklanan bu cezanın bir an önce CAS'a taşınmasının kararını vermiş bulunmaktayız. Hazırlıklarımız başladı, çalışmalarımız devam ediyor. Buna benzer bir sıkıntıyı geçtiğimiz sene farklı boyutlarda yaşadığımız zaten herkesin malumu. Yine orada yapmış olduğumuz itirazlar ve vermiş olduğumuz mücadeleler neticesinde 2019-2020 yılında UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkını elde etmiştik. Olayın CAS'a taşınacağı için hukuksal süreç başlatıldığı için gerekçeli karar ve bu iki önemli madde nerede ne gibi hatalar yapıldığı noktasında herhangi bir açıklama yapmayacağım. Ancak tüm kamuoyunun şunu bilmesini istiyorum ki çok yanlış bir değerlendirme ve bu yanlış değerlendirme sonucunda verilmiş bir karar bu. Çok kısa süre içerisinde bununda CAS'tan geri döneceğine olan inancımız tamdır" dedi.


"Hiç bir şey mücadele etmeden, savaşmadan kazanılmıyor"


Elinizin ne kadar güçlü olur ise olsun ne kadar haklı olursanız olun hiç bir savaş mücadele etmeden kazanılmadığını belirten Başkan Ağaoğlu, "Bunun bilincindeyiz. Buradaki mücadelemizi çok ciddi boyutlarda yapmak için her türlü hazırlığı yaptığımızı da hem camiamızın hem de kamuoyunun emin olmasını istiyorum. Hiç bir ödülün, hiç bir başarının kimseye altın tepsi içinde sunulduğu görünmemiştir. Ne kadar haklı olursanız olun mücadele yapmadan, ortaya ciddi bir mücadele koymadan, savaşmadan kazanılan başarı elde edilen başarı yoktur. Zaten yönetime geldiğimizden beri sadece futbolla uğraşmadığımızı, çok farklı sıkıntılarla, çok farklı zorluklarla mücadele etmek zorunda olduğumuzu kamuoyu zaten yakından izlemiştir. Bu doğrultuda İsviçre'deki hukuk büromuzla birlikte hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız. Yanlış değerlendirme sonucu ortaya çıkan bu cezanın, bu kararın CAS'tan döneceğine olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.


"Camiamız ve taraftarlarımız süreci sükunetle takip etsinler"


Taraftarların süreci sükunetle takip etmeye davet eden Ahmet Ağaoğlu, "Mücadelemiz bizim mücadelemizdir. Görev bizim görevimizdir. 2019 yılında yapmış olduğumuz mücadelenin farklı boyutta, biraz daha kapsamlısını vereceğimiz için mücadelemizde ve davamızda da haklı olduğumuz için en ufak bir endişemiz en ufak bir şüphemiz yok. Herkesin emin olmasını istiyorum. Sadece ve sadece bizim önümüzde 8 haftalık bir lig süreci, kupa yarı final ve olası kupa final maçımız var. Camiamızın ve taraftarlarımızın bütün enerjisini ve bütün dikkatini önümüzdeki oynayacağımız maçlara odaklanmalarını istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA'ya kurum olarak gösterilen tepkilerde bana ulaştı. Şu kadarını söyleyebilirim. TFF bu dosyada bizimle birlikte mücadele ediyor. Verilen kararda UEFA'nın bağımsız bir kurumu tarafından verildiği için UEFA'da tepki göstermenin anlamlı olmadığını düşünüyorum. Lütfen bu konuda taraftarlarımızı sükunete davet ediyorum. Olay kontrolümüz altındadır. Çok ciddi şekilde süreci yürüteceğiz. Kararın CAS'tan dönecektir bu konuda da en ufak bir endişemiz yok" şeklinde konuştu


"Şampiyon olmak futbolcularımız ve teknik heyetimizin görevi, onları Şampiyonlar Ligi'ne getirmekte bizim"


Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaşanan sürecin ardından oyuncularla da görüştüğünü belirterek, "Siz şampiyon olun biz de sizi UEFA Şampiyonlar Ligi'ne götüreceğiz. Şampiyon olmak sizin göreviniz. Sizi oraya getirmekte bizim görevimiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konudaki hassasiyeti anlıyorum. Sükunetle yürütmemiz bir görev olduğu için bunu bize bırakmalarını istiyorum. Zaten görev bizim kontrolümüz altında. Süreç belki uzayabilir ama sürecin uzaması da asla ve asla bizim aleyhimize olmayacak. Herkesi lig ve kupa maçlarına konsantre olmaya davet ediyorum. Şampiyon olmak bizim futbolcularımızın ve teknik heyetimizin görevi onları Şampiyonlar Ligi'ne getirmekte bizim görevimiz" diyerek sözlerini tamamladı. - TRABZON

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 12:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu: 'Yanlış değerlendirmenin, CAS'tan döneceğine olan inancımız tamdır' - Son Dakika Spor
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