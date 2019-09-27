Son Dakika Haberleri: Ahmet Ağaoğlu: "Yeniden yapılandırmayı Türkiye'de yapan ilk kulüp Trabzonspor Kulübü oldu"
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Ahmet Ağaoğlu: "Yeniden yapılandırmayı Türkiye'de yapan ilk kulüp Trabzonspor Kulübü oldu"

18 dakika önce

-Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun basın açıklaması Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu basın toplantısı düzenledi.

- Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun basın açıklaması Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu basın toplantısı düzenledi.

Ahmet Ağaoğlu: Yeniden yapılandırmayı Türkiye'de yapan ilk kulüp Trabzonspor Kulübü oldu

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:18 Kaynak: AA
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