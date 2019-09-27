Ahmet Ağaoğlu: "Yeniden yapılandırmayı Türkiye'de yapan ilk kulüp Trabzonspor Kulübü oldu"
18 dakika önce
-Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun basın açıklaması Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:18 Kaynak: AA
- Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun basın açıklaması Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu basın toplantısı düzenledi.
Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapılırken canlı yayında deprem oldu Figen Yüksekdağ'dan hakkında verilen ikinci tutuklama kararına tepki: Çifte tutuklama kar etmez. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: En çok korktuğumuz yer Fatih ilçesi Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Dehşete düşüren olayın görüntüleri çıktı