Ahmet Akın: "Ak Parti Milletvekillerine Soruyorum, Siz Bu Şartlarda Kendi Evlatlarınızı O Madene İndirir Miydiniz?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 maden emekçisinin yaşamını yitirdiği faciaya ilişkin, "20 yıldır AK Parti ülkeyi yönetiyor ve devletin madenlerine insanlarımızı yeterli tedbir almadan ölüme gönderiyor. AK Parti milletvekillerine soruyorum, siz bu şartlarda kendi evlatlarınızı o madene indirir miydiniz? Bu tedbirsizlikle gönderir miydiniz? Vicdanınız rahat mı? Uyardık, Sayıştay dile getirdi. Ama bunları hiçe saydınız" dedi. Akın, "Siz çıkıp diyorsunuz ki 'fıtrat.' Ne diyor inancımızda 'önce tedbir sonra tevekkül.' Onun için Allah aşkına inancımızı siyasetinize alet etmeyin. İyi olursa AK Parti'den, Erdoğan'dan, kötü olursa Allah tarafından. Bu kabul edilebilecek bir şey değil" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak Amasra'da yaşanan maden faciasını gündeme getirdi. Akın, Genel Kurul'nda bugün bilgilendirme yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i, "Bakarsanız bakana her şey yolunda hiçbir sıkıntı yok. Olaylar temiz, olumsuzluk yok. Ama aldığımız sonuç şu; sanki emekçi kardeşlerimiz madenci kardeşlerimiz sorumlu. İşte bunu kabul etmek mümkün değil" dedi.

Akın, Dönmez'i, "Sizin sorumluluğunuzda olan maden ocağında 41 kardeşimizi kaybettik. Burada tüm halkımızın aslında sizden beklediği bir çıkış vardı. Onurlu, erdemli, sorumlu bir bakanın yapması gereken istifa kararıydı. Yapmadınız, konuştunuz, çektiniz, gittiniz" sözleriyle eleştirdi.

Akın'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İçtüzük 37'ye göre bir teklifimiz vardı ancak bugünün koşullarında bu hafta sonu yaşadığımız acı bütün yüreğimizi dağladı. Amasra kömür madeninde 41 emekçimizi kaybettik. Ben kaybettiğimiz emekçilere Allah'tan rahmet diliyorum. 11 yaralımız vardı; 3 kişi şu anda iyi durumda. Diğer yaralılarımıza acil şifa diliyorum.

BAKARSANIZ BAKANA, HER ŞEY YOLUNDA: Bugün burada Enerji Bakanı'nı (Fatih Dönmez) dinledik hep beraber. Bakarsanız bakana her şey yolunda hiçbir sıkıntı yok. Olaylar temiz, olumsuzluk yok. Ama aldığımız sonuç şu; sanki emekçi kardeşlerimiz madenci kardeşlerimiz sorumlu. İşte bunu kabul etmek mümkün değil. Bir tweet attı diye gözaltına alınmalar varken, 41 kişinin, 41 kardeşimizin vefatıyla sonuçlanan ve tek bir gözaltı olmayan olaya unutturmak başka bir çaba görmüyoruz. Burada AK Parti bu olayı unutturmak ve bunu yatıştırmak için bir çaba içindedir.

SÖZ ETTİĞİMİZ SAYI DEĞİL; HAYAT, CAN: En iyi şartlara sahip dediğiniz madenimizde eğer 41 emekçi madencimizi kaybediyorsak diğer madenlerde durumu düşünmek dahi facia. 2003'ten bu yana 2 bini maden emekçisi olmak üzere 30 bin emekçi kardeşimizi iş kazasında kaybettik. Bakan buraya geldi, burada 18 saat içinde cansız bedenleri nasıl çıkardığı ile ilgili övünmeyi anlattı. Ayıptır, yazıktır, günahtır gerçekten. Sayılardan söz etmiyoruz burada. Burada söz ettiğimiz hayat, can, babasız evlatlardan ve yüreği yanan analardan bahsediyoruz.

ONURLU, ERDEMLİ, SORUMLU BİR BAKANIN YAPMASI GEREKEN İSTİFA KARARIYDI: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Bey'e buradan seslenmek istiyorum. Sizin sorumluluğunuzda olan maden ocağında 41 kardeşimizi kaybettik. Burada tüm halkımızın aslında sizden beklediği bir çıkış vardı. Onurlu, erdemli, sorumlu bir bakanın yapması gereken istifa kararıydı. Yapmadınız, konuştunuz, çektiniz, gittiniz. Faciadan 24 gün önce orayı ziyaret ettiler. Bir fotoğraf verdiler. Bıçak gibi kesti. Ne kesti? Kazalar. Burada bakıyoruz, bıçak gibi kesen oradaki alınması gereken önlemlermiş maalesef. O fotoğraftaki 7 kardeşimiz, emekçimiz şehit oldu. Bunun sorumluluğu yok mu?

NE DİYOR İNANCIMIZ, 'ÖNCE TEDBİR SONRA TEVEKKÜL': Buradaki sorumluluk Soma'daki, Ermenek'teki gibi devam ediyor. Bizi kıskanıyorlar dedikleri Almanya'ya bakıyoruz, son 50 yılda bir tek ölümlü kaza yok. Onun için önce insan deniyor o ülkelerde; bizim ülkemizde Enerji Bakanlığı ve AK Parti hükümetinin sorumluluğundaki madenlerde önce insan ölüyor. Siz çıkıp diyorsunuz ki 'fıtrat.' Ne diyor inancımızda 'önce tedbir sonra tevekkül.' Onun için Allah aşkına inancımızı siyasetinize alet etmeyin. İyi olarsa AK Parti'den, Erdoğan'dan, kötü olursa Allah tarafından. Bu kabul edilebilecek bir şey değil.

SİZ BU ŞARTLARDA KENDİ EVLATLARINIZI O MADENE İNDİRİR MİYDİNİZ?: 20 yıldır AK Parti ülkeyi yönetiyor ve devletin, madenlerine insanlarımızı yeterli tedbir almadan ölüme gönderiyor. AK Parti milletvekillerine soruyorum, siz bu şartlarda kendi evlatlarınızı o madene indirir miydiniz? Bu tedbirsizlikle gönderir miydiniz? Vicdanınız rahat mı? Uyardık, Sayıştay dile getirdi. Ama bunları hiçe saydınız."