Ahmet Akın: Bayram Öncesi Akaryakıtta Vergi İndirimi Yapılmalı. Otoyol ve Köprülerin Tamamı Bayram Boyunca Ücretsiz Olmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, son iki ayda akaryakıta gelen zamlar nedeniyle otobüs bileti fiyatlarının yüzde 65'e varan oranlarda arttığını belirterek, " Kurban Bayramı'nda asgari ücretli ailelerin memleketlerine gitmesi imkansız hale geldi. İktidar, vatandaşlarımızı rahatlatmak için akaryakıtta derhal vergi indirimi yapmalı ve bayram boyuncu paralı otoyol ve köprülerin tamamı da ücretsiz olmalı" dedi.

Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, akaryakıt ve otobüs bileti fiyatlarına dikkat çekti. Vatandaşların Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine ya da farklı şehirlerdeki akrabalarına gitmek için yola çıkacağını anımsatan Akın, artan akaryakıt ve bilet fiyatları nedeniyle yolculuk yapmanın lüks hale geldiğini vurguladı. İktidara akaryakıtta vergi indirimi çağrısı yapan Akın, şunları kaydetti:

"AKARYAKITTA DERHAL VERGİ İNDİRİMİ YAPILMALI: Asgari ücretle geçinen ailelerin memleketlerine gitmeleri imkansız hale geldi. Bazı otobüs firmaları, her gün artan akaryakıt fiyatları nedeniyle rezervasyon yapmıyor. Vatandaşlarımızın bayramda rahat yolculuk yapmaları için akaryakıtta derhal vergi indirimi yapılmalı. Vergi indirimiyle akaryakıt ürünlerinin fiyatlarını 20 lira düzeyine indirmem mümkün. Bayram boyunca paralı olan bütün köprü ve otoyollarda ücretsiz hale gelmeli.

EN YOĞUN GÜZERGAHLARDA ARTIŞ YÜZDE 60: Ramazan Bayramı öncesinde ortalama 250 lira olan İstanbul- Ankara otobüs bileti fiyatları, bugün itibarıyla neredeyse 400 liraya kadar çıktı. Türkiye'nin en yoğun güzergahlarından biri olan İstanbul-Ankara otobüs bileti fiyatının artışı yüzde 60'ı buluyor. Benzer şekilde İstanbul- İzmir arasındaki bilet fiyatı da iki ay içinde 300 liradan ortalama 500 liraya çıkarak yüzde 65 oranında arttı.

İSTANBUL-SİVAS BİLETLERİ YÜZDE 45 ORANINDA ZAMLANDI: Nisan ayındaki Ramazan Bayramı öncesi ortalama 380 lira olan İstanbul- Sivas arasındaki otobüs bileti fiyatı, Kurban Bayramı öncesinde bugün itibarıyla yaklaşık 550 liraya çıkmış durumda. Başka bir deyişle; İstanbul-Sivas yolculuğunun maliyeti yaklaşık 45 oranında arttı. İstanbul- Trabzon otobüs bileti fiyatları da iki ay önce ortalama 450 lirayken bugün itibarıyla 620 liraya çıktı. Buna göre İstanbul-Trabzon yolculuğunun maliyeti yüzde 38 oranında arttı.

İSTANBUL-ADANA BİLETLERİ YÜDE 38 ORANINDA ZAMLANDI: İstanbul- Adana yolculuğu için Ramazan Bayramı öncesinde ortalama otobüs bileti fiyatları 400 lira olurken bugün itibarıyla aynı güzergahın bilet fiyatları yaklaşık 550 lira oldu. Buna göre İstanbul-Adana yolculuğunun maliyeti de yaklaşık yüzde 38 oranında arttı. Nisan ayında ortalama 500 lira olan İstanbul- Diyarbakır yolculuğu için alınan otobüs bileti fiyatı da bugün itibarıyla yaklaşık 700 liraya yükseldi. Buna göre İstanbul-Diyarbakır yolculuğunun maliyeti yüzde 40 oranında artış gösterdi.

İKİ AYDA BENZİN YÜZDE 45, MOTORİN YÜZDE 40 ZAMLANDI: Ramazan Bayramı öncesi litresi 19 lira 10 kuruş olan benzin, yüzde 45 oranında zamlanarak 27 lira 70 kuruşa çıktı. Nisan ayının başında litresi 21 lire 35 kuruş olan motorin de yüzde 40 oranında zamlanarak 30 lira 11 kuruşa yükseldi. 50 litreden oluşan bir depo benzinin maliyeti, 955 liradan bin 385 liraya çıkarak 430 lira arttı. Bir depo motorinin maliyeti de bin 65 liradan bin 505 liraya çıkarak 440 lira arttı.

YHT SEFERLERİNE YÜZDE 65 ZAM YAPILDI: Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine Ramazan Bayramı'ndan önce mart ayında yüzde 10, nisan ayında ise yüzde 15 oranında zam gelmişti. YHT sefer bilet fiyatlarına son olarak haziran ayında yüzde 30 oranında zam geldi. Kısa bir süre içerisinde gelen zamların toplam oranı yüzde 65'i buldu. Buna göre İstanbul-Ankara seferinin bilet fiyatı 195 liraya çıkarken İstanbul- Konya seferinin bilet fiyatı ise 235 liraya yükseldi."