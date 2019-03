Ahmet Akın; "Bir Oy Levent Tellioğlu'na Bir Oy İsmail Ok'a"

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu , seçim çalışmaları kapsamında Kırmızılar ve Üçpınar kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Çalışmaya CHP Ahmet Akın 'ın yanı sıra CHP Karesi İlçe yönetimi, İYİ Parti Karesi ilçe yönetimi ve üyeleri de yer aldı.Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu seçim çalışmaları kapsamında 2 kırsal mahalleyi ziyaret etti. İlk olarak Kırmızılar'a giden Levent Tellioğlu buradaki konuşmasında "Kırsalın mutlaka üretir hale getirerek Atatürk 'ün de dediği gibi köylüyü yeniden milletin efendisi haline getirmemiz lazım" dedi.Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu Kırmızılar kırsal mahallesinde yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Çiftçimizin köylümüzün yeniden üretir hale gelmesi lazım. Bu tanzim satışlarla mümkün değil. Sizlerin tekrar üretebilmesi ve üretirken de kazanıyor olması lazım. Atatürk köylü milletin efendisidir demiş. Bizim de tekrar köylüyü milletin efendisi haline getirmemiz lazım. Çoğu köyümüzde aynı sorun var. Köylerimizde arazilerin yalnızca yüzde 20'si ekilebiliyor. Buralarda üretim olmadığı içinde bunlar toplumun tüm kesimini etkiliyor. Köylümüz üretemediği için kepeği bile ithal ediliyor. Belediye tarafına gelince de 31 Mart'ta göreve gelirsek Büyükşehir Belediye Başkanımız İsmail Ok 'la birlikte ortak hareket ederek köylümüze faydalı olacağız" dediMillet ittifakının 2.durağı ise Üçpınar kırsal mahallesi oldu. Burada kahvehane ziyaretleri gerçekleştiren Levent Tellioğlu vatandaşlarla sohbet edip sıkıntılarını dinledi. Üçpınar'da açıklamalarda bulunan ve Levent Tellioğlu'na destek isteyen CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok'a da destek isteyerek "Büyükşehir'de İsmail Ok Karesi'de Altıok" dedi.CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Levent Tellioğlu Karesi için bir fırsattır. Milletimizde bu ittifaka destek verecek ve Levent Tellioğlu'nu Karesi Belediye Başkanı olarak göreceğiz. Millet İttifakı Türkiye için atılmış çok büyük bir adımdır. Bunun için bizim burada birlik beraberlik içinde milletin evlatlarını işin başına getirmemiz lazım. Benim büyükşehirde adayım İsmail Ok'tur. İsmail Ok'la Levent Tellioğlu el birliğiyle Balıkesir için çalışacaklar. Bu yüzden sizlerden bir tane oy Levent Tellioğlu'na bir tane ok İsmail Ok'a istiyorum. Bizim Balıkesir'de değişime ihtiyacımız var. Bunun içinde önümüzde ciddi bir fırsat var. Bu fırsatı iyi değerlendirelim. İsmail Ok daha önce belediye başkanlığı yaptı. Herkesi kucakladı. Levent abimizi herkes iyi tanıyor. O yüzden bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Önümüzde 5 sene var. Adaylarımız hizmet için varlar. Bize bu fırsatı verin sizlerden oy istiyorum. Biz burada parti derdinde değiliz biz en iyi hizmeti kim verecek onu belirleyeceğiz. Sizi mahcup etmeyeceğiz. Önce hayır duanızı istiyoruz sonra da oylarınızı istiyoruz. Ne diyorlar Büyükşehir'de İsmail Ok Karesi'de Altıok" - BALIKESİR