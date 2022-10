CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Çiftçiye, 'siz ekin, biz arkanızdayız' deyip, sonrasında da çiftçiyi desteklemeyerek yarı yolda bırakan Ak Parti, artık yolcudur. Yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Toprağını ekemeyen, biçemeyen vatandaşımızın neticesini sandıkta görecekler. Çiftçimizi yalnız bırakan, sözleriyle aldatan AK Parti iktidarı önümüzdeki ilk seçimde sandığa gömülecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, bugün CHP Balıkesir İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Akın, basın açıklamasında şunları söyledi:

"ÖNÜMÜZ KIŞ, ÇOK TEHLİKELİ BİR NOKTAYA GİDİYORUZ"

"Fransız tarımına destek verdiği için ödül alan Tarım bakanları gördük, bu ülkede kepeği ekilecek bir şey zanneden Tarım bakanları gördük. Bu bakanlar hakikatten bakıyor ama vatandaşa değil havaya bakıyor bir de saraya nasıl yağcılık yaparım, onların sözünden çıkmam diye bakıyor. Önümüz kış, çok tehlikeli bir noktaya gidiyoruz. Bu açık, net ortada. Buğdayın, arpanın, kırmızı mercimeğin de ekim zamanı geldi. Çiftçi tarlasına girecek ama mazota, gübreye yaklaşamıyor. 9 ayda tarlaya atılacak taban gübre yüzde 200 zamlandı. Her gün zam gelmeye devam ediyor. Bu kafa, bu anlayışla da bu devam edecek. Çünkü üretimden yana olmayan, tüketimden yana olan bir iktidar ülkede.

"SON 11 YILDA TÜRKİYE'DE KAYITLI ÇİFTÇİNİN YARISI İŞİ BIRAKTI"

Son 11 yılda Türkiye'de kayıtlı çiftçinin yarısı işi bıraktı. 11 yılda artan üretim maliyetleri karşısında para kazanamayan çiftçinin borcu da 230 milyar lirayı aştı. AK Parti iktidarını dinleyen çiftçimiz umduğunu bulamadı. Ben bir tane çiftçi görmedim ki memnun olan. 49 ili gezdik ve bu 49 ilin hiçbirinde görmedim. Hele Balıkesir'de çiftçi kan ağlıyor. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın çiftçilerimize, 'bir karış yeri boş bırakmayın, biz arkanızdayız' dedi. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çiftçimiz AK Parti iktidarını dinledi ve her tarafa ay çiçeğini ekti. Karşılığını aldı mı? Hayır. Benim hemşerilerim tüccara teslim edildi. 8 liraya kadar düşen fiyatlarla zarar etti benim hemşerilerim. Çiftçiye, 'siz ekin, biz arkanızdayız' deyip, sonrasında da çiftçiyi desteklemeyerek yarı yolda bırakan AK Parti, artık yolcudur. Yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Toprağını ekemeyen, biçemeyen vatandaşımızın neticesini sandıkta görecekler. Çiftçimizi yalnız bırakan, sözleriyle aldatan AK Parti iktidarı sandığa gömülecek önümüzdeki ilk seçimde.

"AK PARTİ İKTİDARI VATANDAŞ NEZDİNDE SONLANMIŞTIR NOKTA"

49 il gezdim, şu anda memleketimdeyim. AK Parti iktidarı vatandaş nezdinde sonlanmıştır nokta. Vatandaş seçim gününü bekliyor. Çiftçi tarlasına gidemez, gübre ekemezse yiyecek ekmek nasıl bulacağız? Bu gidişle elin buğdayına, arpasına, mercimeğine muhtaç kalacağız. Bunun sonucu artan enflasyon olacak. Dünyada gıda enflasyonu hızla geriliyor, bizde hızla artıyor. Dünya da yüzde 34 olan gıda enflasyonu ağustosta yüzde 8'e indi. Bizde yüzde 100'e yakın ve dünyanın tam 12 katı. Bu sorunlar karşısında, bu ülkenin Cumhurbaşkanı, bakanları nasıl uyuyor? Gerçekler ekonominin mahvolduğu, üretimin bırakıldığı, çiftçinin, hayvancının artık üretmek istemediği, zarar üstüne zararla karşı karşıya kalan bir Türkiye.

"ENFLASYON EN ACIMASIZ HALK DÜŞMANIDIR"

Ocak ayından bu yana yani 9 ayda patates yüzde 170, şeker yüzde 164, süt yüzde 127, makarna yüzde 113, ekmek yüzde 98, peynir yüzde 90 zamlanmış durumda. Bir kilo kıyma 150 lira, yumurtanın tanesi 2,5 lirayı aşmış durumda. TÜİK, AK Parti iktidarının ilçe başkanlığı gibi çalışan güvenini yitirmiş bir kurumdur. Onun açıkladığı enflasyon bile yüzde 83,5, İstanbul Ticaret Odası'na bakıyoruz yüzde 110, ENAG'ın açıkladığı enflasyon yüzde 186. Biz hep söylüyoruz enflasyon en acımasız halk düşmanıdır. Enflasyona sebep olanlarda AK Parti iktidarının ta kendisidir.

"SADECE ALGIYLA, SİYASET YAPARAK O FİLE DOLMUYOR"

Günlerdir Balıkesir'in sokaklarını, caddelerini, ilçelerini, pazarlarını dolaşıyoruz. Gerçek enflasyon çarşıda, pazarda, sokakta onun için vatandaşın filesini dolduramayanlar milletin gönlünü yapamazlar. Sadece algıyla, siyaset yaparak o file dolmuyor. Onun için artık düşün milletin yakasından. Hakikatten bu milletin, AK Parti iktidarına bir gün daha tahammülü yok. Bu kadar beceriksiz bir yönetimle, Türk milletinin yan yana olup, vatandaşın ekonomisine, cebine düşman olan bir iktidarın bir gün daha fazla kalması bu ülkeye bir gün daha fazla zarar demek.

"ÇİFTÇİYE ÖTV'SİZ VE KDV'SİZ 'KIRMIZI MAZOT' ADI ALTINDA MAZOT VERECEĞİZ Kİ ÜRETSİN VATANDAŞIMIZ"

Biz tarımsal üretimde kullanılması için çiftçiye ÖTV'siz ve KDV'siz 'kırmızı mazot' adı altında mazot vereceğiz ki üretsin vatandaşımız. Çiftçimizin kredi, su ve elektrik borçlarının faizlerini sileceğiz ana parayı yapılandıracağız. Ziraat Bankası kuruluş amacına uygun olarak çiftçiye üretim için ucuz kredi verecek. Çiftçiye verilecek destek milli gelirin en az yüzde 1'i olacak. Ödeme de her yıl ekim ayında yapılacak. Şu anda çiftçinin hakkını çiftçiye ödemiyorlar. 230 milyar lira borcu var çiftçimin, alacağı var ödeyin çiftçinin borcunu ödemiyorlar. Ürün taban fiyatlarını bir yıl önce açıklayacağız. Hububat, yağlı tohum, baklagiller gibi ürünlerde alım garantisi vereceğiz. Vatandaş kumar oynamayacak. Alım garantisini bilecek. Cumhurbaşkanlığımızın ilk kararlarından bir tanesi Stratejik Planlama Teşkilatını kurmak olacak. Orada bunların hepsi planlanacak. Şu anda ülkede plan program yok. Tarım kooperatiflerinin yaygınlaşmasını teşvik edeceğiz. Tarım destekleri ve araçları haczedilmeyecek. Desteklerden kesinti kesinlikle yapılmayacak. Hasat döneminde ithalatı yasaklayacağız. En önemlisi çiftçi kazanacak, çiftçimiz zarar etmeyecek. Toprak kazanmazsa nasıl esnaf kazanacak? Toprak kazansın, köyler dolsun, insanlar köylerine gitsin. Köyleri dolaşıyorum, çiftçiler, 'bizim çocuklarımıza kız dahi vermiyorlar' diyorlar. İş yok, güç yok, köyler bomboş, hayalet şehre çevrilmiş.

"AK PARTİ İKTİDARININ EKONOMİK BUHRANI ESNAFIMIZI PERİŞAN ETTİ"

Çiftçimizin durumu böyleyken esnafımızın durumu da iyi değil. AK Parti iktidarının ekonomik buhranı esnafımızı perişan etti. AK Parti algısı bir tarafta ama gerçekler burada. Tasarruf için 28 madde açıklamışlardı. Vatandaşa örnek olacaksın ki, ondan sonra nasihat veresin. Sarayın ışıkları şıkır şıkır yanıyor, filolar halinde arabalar yollarda. Uçak filoları, araç filoları, helikopter filoları… İsrafın kralını itibar olarak algılıyorsun ama vatandaşı görünce 'kemeri sık' diyorsun, kendin sıkacaksın kemeri. Bu ülkenin, vatandaşımızın yapacağı en büyük tasarruf ampulü söndürmek olacak. Önümüzdeki seçimde de bu ampul zaten sönecek. Aydın bir Türkiye'yi, herkesin kazandığı bir Türkiye'yi, hesap veren bir yönetimi, şeffaf verdiğin verginin hesabını veren, liyakatli yönetimleri Millet İttifakı'yla birlikte göreceğiz.

"BU YILIN 81 İLİNDE, İLK SEKİZ AYDA TOPLAM 74 BİN 581 ESNAF İŞ YERİNİ KAPATTI"

Esnaf olmadan, eşraf olmaz. Biz böyle öğrendik. Hiç merak etmesinler esnafımızda kazanacak. Bu yılın 81 ilinde, ilk sekiz ayda toplam 74 bin 581 esnaf iş yerini kapattı. Balıkesir'de de bin 763 esnafta iş yerini kapatmış durumda. Esnaf zaten pandemi döneminde artan girdiler, maliyetler, fatura zamlarıyla karşı karşıya kaldı ve bir de geçmiş dönem borçları altında da ezilmeye devam ediyor. Hayat pahalılığı, enflasyon vatandaşların alım gücünü azaltınca üç yerine bir almaya başladı. Hatta evine et alamayan, ekmek alamayan, süt alamayan vatandaşlarımız var. Vatandaşımızı da esnafımızı da çiftçimizi de bitirdiler. 20 yıldır iktidarda olanlar şimdi çıkıp algı siyaseti yapıp vatandaşa hoş gözükmek yerine, sanki muhalefette bir partiymiş gibi algı siyaseti yapacaklarına çıkıp vatandaş, millet, çiftçi, köylü aşkıyla millete hizmet etsinler.

"EVLATLARIMIZ, ÇOCUKLARIMIZ GIDA KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA"

Vatandaşların sofrasından ürünler azalıyor. Evlatlarımız, çocuklarımız gıda kriziyle karşı karşıya, bu çocukların hesabını kim verecek? 20 yılda iktidarda getirdikleri noktayı iyiymiş gibi anlatanlar mı? Kesinlikle değil. Esnafımız sattığı ürünün yerine yenisini koyamıyor. Kasaplarımızın elektrik faturası, kirasının üzerinde. Esnafların bankalara ve esnaf kefalet kredilerine olan borçlarının faizleri silinmedikçe, özellikle faturalarda esnaflarımıza yönelik tarifeler getirilmedikçe ki bu çok önemlidir biz bunu getireceğiz. Yıl sonuna kadar esnaf iflaslarındaki artış ne yazık ki geçen yıl olduğu gibi yüz bini aşabilir. Bunları bilerek uyku uyumak gerek.

"TİCARET ERBABINA SİCİL AFFINI HEMEN GETİRECEĞİZ"

Ticaret erbabına sicil affını hemen getireceğiz. Kira stopajını kaldıracağız. Bağ-Kur prim borcu olsa bile esnafın ve bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin sağlık hakkından yararlanmasını sağlayacak net yasal düzenlemeleri yapacağız. Esnafımıza emeklilik için geriye doğru borçlanma hakkını tanıyacağız. Esnaf Destekleri Sigorta Fonu'nu kuracağız ve Esnaf Bakanlığı'nı inşa edeceğiz. En önemlisi vatandaşımızın alım gücünü artıracağız. Vatandaşımızın alım gücü artmadıkça, esnaf nasıl mutlu olsun? Vatandaşımızın alım gücü artacak ve esnafımız mutlu olacak.

"BU ÜLKEDE FAİZ LOBİLERİ EN ÇOK ERDOĞAN'I SEVİYOR"

Erdoğan konuşuyor faiz lobisi kazanıyor. Kim kaybediyor? 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bu kadar net. AK Parti'nin Genel Başkanı Erdoğan faiz lobilerine Balıkesir'den mesaj yolluyor. 'Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecek' diyor. Bu ülkede faiz lobileri en çok Erdoğan'ı seviyor. Bu hükümet, bu yılın ilk sekiz ayında bütçeden 174 milyar lira faiz ödemesi yaptı. Bakan Nebati'nin 'milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak' dediği Kur Korumalı Mevduat için milletin hazinesinden ödenen faiz 76 milyar lira. Sadece sekiz ayda bütçeden faiz için yapılan toplam ödeme tam 250 milyar lira ey Erdoğan. Aynı dönemde çiftçiye ve esnafa verilen destek ne kadar? Çiftçiye 25 milyar lira yani faize verilen oranın 10'da 1'ini vermişler. Halk Bankası eliyle esnafa verilen destek 6 milyar lira yani faize verilen paranın 42'de 1'i. Bu kafayla, Ak Parti'nin bu ülkeye verebileceği algıdan başka hiçbir şey kalmamıştır. Enflasyon en sinsi halk düşmanıdır en adaletsizde vergidir. Enflasyon milletin satın alma gücünü kemirir, parasını pul eder. Ne sofrada ne de tencerede bereketi bırakmaz şu anda olduğu gibi.

"TÜRKİYE YÖNETİLEMİYOR, SAVRULUYOR"

Türkiye yönetilemiyor, savruluyor. Atanamayan öğretmenlerimizden tutun, ülkesinde yaşamak istemeyip başka ülkelere gitmek isteyen, Türkiye'de hayallerini kaybetmiş gençlerimize. Ülkemizde rahatı, huzuru, mutluluğu, refahı, özgürlüğü yaşayacaksınız. Türkiye yaşanılabilir bir ülke olacak. Hiç kimse ne doktorlarımıza ne gençlerimize 'isterseniz yurt dışına gidin' demeyecek. Yurt dışına giden vatandaşlarımızı, gençlerimizi ülkesine gelmeleri için teşvik edeceğiz. Ekonomik buhrandan, enerji buhranına, tarım ve hayvancılığın yaşadığı krizden, eğitimde sağlıkta, çalışma noktasında her noktasında vatandaşlarımızın AK Parti zulmüyle karşı karşıya olduğu ortada. Bu zulümden basınımızda mağdur oluyor.

"İKTİDARIN BEĞENMEDİĞİ HABERLERİ YAZANLARIN, PAYLAŞANLARIN YARGILANDIĞI GÜNLERİ GÖRECEĞİZ"

Türk milletinin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'basın milletin müşterek sesidir.' Gazi Mustafa Kemal Atatürk o günlerden, bugünlere ışık tutmuş, yol göstermiş ve hala yol göstermeye devam ediyor. Ancak bu ışığı görmeyen, bu yoldan çıkanlar ne yazık ki Meclis açılır açılmaz 'sansür yasası' teklifini getirdiler. AKP ve MHP'nin 'dezenformasyon' dediği 'sansür yasa' teklifinin Meclis'ten geçmesi halinde haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve iletişim alanında Türkiye'de kökten olumsuz bir dönüşüm yaşanacak. Özetle seçim öncesi AK Parti iktidarı gazetecilerin haber yapmasını, yurttaşın en büyük hakkı olan habere ulaşımını engellemesini ve haberin serbest dolaşımını engelleyerek toplumsal muhalefeti durdurmayı amaçlamaktadır. İktidarın beğenmediği haberleri yazanların, paylaşanların yargılandığı günleri göreceğiz. Böyle bir şey kabul edilemez. Biz hür doğduk hür yaşarız. Haber alma özgürlüğünde önüne konulacak her engel vatandaşın bağımsızlığına, özgürlüğüne en büyük olacak engeldir. Seçimler öncesi 'sansür yasasını' gündeme getirmek ancak AK Parti iktidarının aklına gelirdi.

"AMAÇ SOSYAL MEDYAYI SEÇİME KADAR KONTROL ALTINA ALMAK"

Burada amaç sosyal medyayı seçime kadar kontrol altına almak. 'Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklarla mücadele edeceğiz' diyerek gelenlerin şimdi görevden giderayak yolsuzluk ve yoksullukları gizlemek için yasaklardan medet ummaya başlamasının noktasıdır, geldiğimiz nokta. Bu yasa fikir ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, ekonomik özgürlüklerinin önünde duvar gibi konulan bir yasadır. Kanun teklifinde muğlak maddeler de var, mesela 29'uncu madde. Burada, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuna hapis cezası verilecek' diyor. Bunu belirleyecek kim ve hangi kriterlere göre belirlenecek diye baktığımızda bu iktidardaki memnuniyetsizlikleri ortaya koyuyor.

"YEREL MEDYANIN SESİNİ KISMAK İSTİYORLAR"

'Sansür Yasası'nın' yerel medyaya da yaratacağı mağduriyetler var. Yerel medyanın sesini kısmak istiyorlar. Gazeteciler işini kaybedecek, kalan bir avuç yerel medyanın da kapanmasına veya durdurulmasına yol açacak. Resmi ilan verilebilir mecra büyüyecek ama pasta büyümeyecek. Yerel medyaların ana yaşam kaynağı olan resmi ilan gelirinin yüzde 75'i buharlaşacak ve çalışamaz hale getirilecek.

"SEÇİM NE ZAMAN OLURSA ERTESİ GÜN MİLLET RAHAT BİR NEFES ALACAK"

Millet İttifakı olarak seçim ne zaman olursa ertesi gün millet rahat bir nefes alacak. Vatandaşımıza hizmet eden, hesap veren, çiftçinin, hayvancının, esnafın, gençlerimizin, kadınlarımızın herkesin kazandığı bir Türkiye inşa edeceğiz. Hesap vereceğiz, vatandaşlarımızla iç içe olacağız. Vatandaşımızın filesi dolacak ve vatandaşımızdan 'Allah razı olsun' alacağız. Göreceksiniz hep birlikte bu güzel ülkeyi kalkındıracağız."