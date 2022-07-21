Ahmet Akın'dan Milletin Sesi Mitingi'ne Davet: "Bu Güzel Vatanı Hakkıyla ve Adaletle Yönetmeye Sözümüz Var, Bize Katılın" - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Akın'dan Milletin Sesi Mitingi'ne Davet: "Bu Güzel Vatanı Hakkıyla ve Adaletle Yönetmeye Sözümüz Var, Bize Katılın"

21.07.2022 14:41
Ahmet Akın'dan Milletin Sesi Mitingi'ne Davet: "Bu Güzel Vatanı Hakkıyla ve Adaletle Yönetmeye Sözümüz Var, Bize Katılın"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yurttaşları CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla pazar günü Balıkesir’de yapılacak Milletin Sesi Mitingi'ne davet etti. Akın, "Yiğit ve bağımsızlığına düşkün atalarımızın evlatları olarak bu ruhla Türkiye’nin geleceğini yönetmeye hazırız. Gençler, bu ruhu yüreğinde taşıyan tüm hemşerilerim; bize katılın. Geçmişimize, atalarımıza, aziz şehitlerimize hepimizin borcu var. Bu güzel vatanı hakkıyla ve adaletle yönetmeye sözümüz var. Bize katılın, hakkınızı teslim alın. Beraber olalım, birlikte içinde olalım" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yurttaşları CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla pazar günü Balıkesir'de yapılacak Milletin Sesi Mitingi'ne davet etti. Akın, "Yiğit ve bağımsızlığına düşkün atalarımızın evlatları olarak bu ruhla Türkiye'nin geleceğini yönetmeye hazırız. Gençler, bu ruhu yüreğinde taşıyan tüm hemşerilerim; bize katılın. Geçmişimize, atalarımıza, aziz şehitlerimize hepimizin borcu var. Bu güzel vatanı hakkıyla ve adaletle yönetmeye sözümüz var. Bize katılın, hakkınızı teslim alın. Beraber olalım, birlikte içinde olalım" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ile birlikte 24 Temmuz Pazar Günü Balıkesir'de Kuvay-ı Milliye Meydanı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlenecek 'Milletin Sesi Mitingi' için Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda açıklama yaptı.

Balıkesirli yurttaşları mitinge davet eden Akın, Balıkesir'in Kuvay-ı Milliye'nin başkenti olduğunu belirterek, "Havranlı Seyit Onbaşı, emperyalizmi boğaza gömdü. Alacamescit'te direniş meşalesini yaktı ve Balıkesir'den bağımsızlık ve özgürlük ateşi tüm yurda yayıldı. Balıkesir'imizin yiğit evlatları, kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin her safhasında hep en öndeydiler" dedi.

Akın'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"KUVAY-İ MİLLİYE'NİN BAŞKENTİ: Kurtuluş Savaşı zaferimizi taçlandıran, Lozan Zaferi'nin 99'uncu yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu Lozan Anlaşması'na ikinci yüzyılda da sahip çıkanları Milletin Sesi mitingimizde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşmaya davet ediyoruz. Kuvay-ı Milliye'nin başkenti, Balıkesir'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatacak ve Millet İttifakı'nı demokrasi zaferiyle iktidara taşıyacaktır.

SEYİT ONBAŞI, EMPERYALİZMİ BOĞAZA GÖMDÜ: Kurtuluştan kuruluşa giden yolda Balıkesir'imizin yiğit evlatları Çanakkale'yi geçilmez yaptı. Havranlı Seyit Onbaşı, emperyalizmi boğaza gömdü. Alacamescit'te direniş meşalesini yaktı ve Balıkesir'den bağımsızlık ve özgürlük ateşi tüm yurda yayıldı. Balıkesir'imizin yiğit evlatları, kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin her safhasında hep en öndeydiler.

'PAROLAMIZ TEKTİR VE DEĞİŞMEZ YA BAĞIMSIZLIK YA ÖLÜM': Manda ve himaye fikrinin reddedildiği Sivas Kongresi'nde bu toprakların, Balıkesir'in bir evladı olarak mandacılığa dur diyerek karşı duran Tıbbiyeli Hikmet'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aynen şöyle seslenmişti; 'Evlat, için rahat olsun, gençlikle gurur duyuyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz azınlıkta kalsak da manda asla kabul etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez ya bağımsızlık ya ölüm' diye cevap vermişti.

BİZE KATILIN, HAKKINIZI TESLİM ALIN. BERABER OLALIM, BİRLİKTE İÇİNDE OLALIM: İşte bizim Balıkesir'in evlatları yiğit ve bağımsızlığına düşkün atalarımızın evlatları olarak bu ruhla Türkiye'nin geleceğini yönetmeye hazırız. Gençler, bu ruhu yüreğinde taşıyan tüm hemşerilerim; bize katılın. Geçmişimize, atalarımıza, aziz şehitlerimize hepimizin borcu var. Bu güzel vatanı hakkıyla ve adaletle yönetmeye sözümüz var. Bize katılın, hakkınızı teslim alın. Beraber olalım, birlikte içinde olalım. Tüm vatandaşlarımızı, ailem dediğim hemşerilerimi 24 Temmuz Pazar Günü saat 18: 30'da Milletin Sesi mitingimize davet ediyoruz. Ülkemizin birliği, Cumhuriyetimizin birikimi, demokrasimizin geleceği için bu birlikteliğin tarihi olduğuna inanıyor, bu inançla bütün milletimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum."

YORUMLAR
500
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kanaat önderleri ve muhtarlar buluşmasında konuştu Açıklaması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kanaat önderleri ve muhtarlar buluşmasında konuştu Açıklaması Kılıçdaroğlu: Benim Öyle Saraylara, Lüks Hayatlara Falan İhtiyacım Yok. Onlar Beni Rahatsız Eder Kılıçdaroğlu: Benim Öyle Saraylara, Lüks Hayatlara Falan İhtiyacım Yok. Onlar Beni Rahatsız Eder Kılıçdaroğlu: Niteliklere uygun cumhurbaşkanı adayımız çıkacak Kılıçdaroğlu: Niteliklere uygun cumhurbaşkanı adayımız çıkacak
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Akın, Balıkesir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Akın'dan Milletin Sesi Mitingi'ne Davet: 'Bu Güzel Vatanı Hakkıyla ve Adaletle Yönetmeye Sözümüz Var, Bize Katılın' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:23 Belediye işçileri yüzde 78 zam aldı, başkana davul zurnayla teşekkür etti
20:12 İtalya'ya Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti! Erken seçim yapılacak
19:58 İsrail'de feci olay! Havuzun ortasında oluşan delik iki kişiyi yuttu
19:55 Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MGK Toplantısı bitti! Önemli bildiride Yunanistan ayrıntısı
19:52 Ankara'da yapılan bağımlılıkla topyekûn mücadele çalıştayında TRT eleştirisi: Alkol reklamı yapılıyor
19:18 Bilim insanlarının tüylerini ürperten keşif! Kızıldeniz'in göbeğindeki delik içine gireni saniyesinde öldürüyor
19:04 Balıkesir 4.6 şiddetindeki depremle sarsıldı! İstanbul'un çevre illerden de hissedildi
18:58 Oyuncu Pınar Deniz'e gönderme yapan Ebrar Karakurt'tan gündem olan paylaşım
18:55 Zaman yolcusu olduğunu iddia eden adam sözleri gündem oldu: Büyük bir felaket geliyor
18:36 Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara mal olan Ankapark'ın kaderi belli oluyor! Parkın geleceğine Ankaralıların karar verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 20:30:23. #1.12#
SON DAKİKA: Ahmet Akın'dan Milletin Sesi Mitingi'ne Davet: "Bu Güzel Vatanı Hakkıyla ve Adaletle Yönetmeye Sözümüz Var, Bize Katılın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement