Ahmet Akın'dan Osb Önerisi: Doğalgazda Firmaların Bireysel Tüketimler Dikkate Alınmalı - Son Dakika
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Ahmet Akın'dan Osb Önerisi: Doğalgazda Firmaların Bireysel Tüketimler Dikkate Alınmalı

30.04.2022 11:30
Ahmet Akın'dan Osb Önerisi: Doğalgazda Firmaların Bireysel Tüketimler Dikkate Alınmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, organize sanayi bölgelerinde (OSB) uygulanan doğalgaz tarifesinin haksız rekabete neden olduğunu belirterek, “Tüketim belli bir oranın üzerine çıkınca doğalgazın fiyatı artırıyor. Bu durum, OSB bünyesinde faaliyet gösteren firmaların aleyhine işliyor. Tarife gözden geçirilerek yeniden belirlenmeli ve firmaların bireysel tüketimleri dikkate alınmalı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, organize sanayi bölgelerinde (OSB) uygulanan doğalgaz tarifesinin haksız rekabete neden olduğunu belirterek, "Tüketim belli bir oranın üzerine çıkınca doğalgazın fiyatı artırıyor. Bu durum, OSB bünyesinde faaliyet gösteren firmaların aleyhine işliyor. Tarife gözden geçirilerek yeniden belirlenmeli ve firmaların bireysel tüketimleri dikkate alınmalı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir milletvekili Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada, BOTAŞ'ın Aralık 2021 itibarıyla bütün OSB'lerde uyguladığı doğalgaz tarifesinin haksız rekabete neden olduğunu ifade etti. CHP'li Akın, BOTAŞ'ın aldığı karar kapsamında OSB'lerin yıllık ortalama tüketimlerinin yüzde 60'ından sonra doğalgaz tarifesinin zamlandığını anımsattı.

"OSB'LERDEKİ TARİFE HAKSIZ REKABETE NEDEN OLUYOR"

CHP'li Akın, açıklamasında şunları belirtti:

"Doğalgaz Piyasası Kanunu'nda OSB'lerin kullanıcı birliği tanımı altında yer alması ve OSB'de bulunan tüm işletmelerin toplam tüketiminin baz alınarak farklı bir tarife uygulanması nedeniyle OSB'de faaliyette bulunan işletmeler OSB'de yer almayan işletmelerden daha fazla doğalgaz maliyetiyle karşılaşmaktadır. Artan doğalgaz maliyeti nedeniyle bazı işletmelerin kömür kullanmaya başladığı bilinmektedir. Bu durum hem çevreyi olumsuz etkilemekte hem de haksız rekabetin yaşanmasına neden olmaktadır."

"FİRMALARIN BİREYSEL TÜKETİMLERİ DİKKATE ALINMALI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, OSB'lerin toplam tüketimi yerine firmaların bireysel tüketimlerinin dikkate alınması gerektiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"OSB bünyesinde faaliyet gösteren ile OSB dışında faaliyet gösteren firmalar arasında ciddi bir fark var. Bu durum da tüm sektörlerin üretim maliyetlerinin başında gelen enerji maliyetlerini büyük oranda artırıyor. Bu durum OSB bünyesinde faaliyet gösteren firmaların rekabet gücünü düşürüyor. Dolayısıyla bu durumun gözden geçirilmesi gerekiyor. CHP olarak önerimiz OSB'de faaliyette bulunan firmalara uygulanan söz konusu doğalgaz tarifesinin haksız rekabeti önleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve firmaların bireysel tüketimlerinin dikkate alınarak bir formül geliştirilmesidir."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, Doğalgaz, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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