CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Elektrik dağıtım şirketlerinin Araştırma-Geliştirme (AR-GE) harcamaları vatandaşa fatura edilmiş. Hem de kanunsuz olarak. Vatandaşımız, zaten elektrik faturalarını ödemekte zorlanıyor. Bir de şirketlerin faturalarını ödemek zorunda bırakılıyorlar" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, elektrik dağıtım şirketlerinin Ar-Ge harcamalarının, vatandaşların elektrik faturalarına yansıtılmasına tepki gösterdi. Akın'ın açıklaması şöyle:

"AK Parti iktidarı halkın gözünden gerçekleri kaçırmak için elinden geleni ardına koymuyor. Ancak mızrak çuvala sığmıyor. Gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Sayıştay'ın kamu adına, halk adına denetim görevini yapmasını engellemeye çalışan AK Parti iktidarı; EPDK'nın Sayıştay raporunu sansürleyememiş. Sayıştay bir gerçeği ortaya çıkarmış. Elektrik dağıtım şirketlerinin Araştırma-Geliştirme (AR-GE) harcamaları vatandaşa fatura edilmiş. Hem de kanunsuz olarak. Vatandaşımız, zaten elektrik faturalarını ödemekte zorlanıyor. Bir de şirketlerin faturalarını ödemek zorunda bırakılıyorlar.

2016-2020 yılları arasında 21 adet elektrik dağıtım şirketine 209 milyon 473 bin 850 lira AR-GE bütçesi verilmiş. Bu tutarın 117 milyon 484 bin 950 lirası AR-GE harcaması olarak gerçekleştirilmiş. AK Parti'nin ilçe başkanlığı gibi çalışan EPDK ne yapmış? Bu kanunsuzluğu seyretmiş. Hatta ve hatta bu paralar, EPDK eliyle vatandaşımızın cebinden alınıp dağıtım şirketlerinin kasasına konulmuş. Vatandaş hayat pahalılığında yaşam mücadelesi veriyor. İktidar ise tercihini şirketlerden yana kullanıp kasalarını doldurmalarını seyrediyor. Artık yeter. Düşün milletin sırtından."