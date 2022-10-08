Ahmet Akın: "Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Harcamaları Vatandaşa Fatura Edilmiş. Hem de Kanunsuz Olarak" - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Akın: "Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Harcamaları Vatandaşa Fatura Edilmiş. Hem de Kanunsuz Olarak"

08.10.2022 11:39

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Elektrik dağıtım şirketlerinin Araştırma-Geliştirme (AR-GE) harcamaları vatandaşa fatura edilmiş. Hem de kanunsuz olarak. Vatandaşımız, zaten elektrik faturalarını ödemekte zorlanıyor. Bir de şirketlerin faturalarını ödemek zorunda bırakılıyorlar” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Elektrik dağıtım şirketlerinin Araştırma-Geliştirme (AR-GE) harcamaları vatandaşa fatura edilmiş. Hem de kanunsuz olarak. Vatandaşımız, zaten elektrik faturalarını ödemekte zorlanıyor. Bir de şirketlerin faturalarını ödemek zorunda bırakılıyorlar" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, elektrik dağıtım şirketlerinin Ar-Ge harcamalarının, vatandaşların elektrik faturalarına yansıtılmasına tepki gösterdi. Akın'ın açıklaması şöyle:

"AK Parti iktidarı halkın gözünden gerçekleri kaçırmak için elinden geleni ardına koymuyor. Ancak mızrak çuvala sığmıyor. Gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Sayıştay'ın kamu adına, halk adına denetim görevini yapmasını engellemeye çalışan AK Parti iktidarı; EPDK'nın Sayıştay raporunu sansürleyememiş. Sayıştay bir gerçeği ortaya çıkarmış. Elektrik dağıtım şirketlerinin Araştırma-Geliştirme (AR-GE) harcamaları vatandaşa fatura edilmiş. Hem de kanunsuz olarak. Vatandaşımız, zaten elektrik faturalarını ödemekte zorlanıyor. Bir de şirketlerin faturalarını ödemek zorunda bırakılıyorlar.

2016-2020 yılları arasında 21 adet elektrik dağıtım şirketine 209 milyon 473 bin 850 lira AR-GE bütçesi verilmiş. Bu tutarın 117 milyon 484 bin 950 lirası AR-GE harcaması olarak gerçekleştirilmiş. AK Parti'nin ilçe başkanlığı gibi çalışan EPDK ne yapmış? Bu kanunsuzluğu seyretmiş. Hatta ve hatta bu paralar, EPDK eliyle vatandaşımızın cebinden alınıp dağıtım şirketlerinin kasasına konulmuş. Vatandaş hayat pahalılığında yaşam mücadelesi veriyor. İktidar ise tercihini şirketlerden yana kullanıp kasalarını doldurmalarını seyrediyor. Artık yeter. Düşün milletin sırtından."

YORUMLAR
500
Öztrak: 'Epistemolojik Kopuş, Heteredoks Politika, Nöro Ekonomi Zırvalamaları Bir Yana… Erdoğan Sebep, Enflasyon Sonuç' Öztrak: 'Epistemolojik Kopuş, Heteredoks Politika, Nöro Ekonomi Zırvalamaları Bir Yana… Erdoğan Sebep, Enflasyon Sonuç' Bursa yerel haberleri... Bursa'da 'Medea'ya Göre Ahlak' Oyununun Gösteriminin İptal Edilmesine CHP'li Gençlerden Tepki: 'Hayat Tarzına Müdahale Olmaktan Çıktı, Anayasamıza... Bursa yerel haberleri... Bursa'da 'Medea'ya Göre Ahlak' Oyununun Gösteriminin İptal Edilmesine CHP'li Gençlerden Tepki: 'Hayat Tarzına Müdahale Olmaktan Çıktı, Anayasamıza... CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisine katılım töreninde konuştu Açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisine katılım töreninde konuştu Açıklaması
Kaynak: ANKA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Akın: 'Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Harcamaları Vatandaşa Fatura Edilmiş. Hem de Kanunsuz Olarak' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:36 Orhan Gencebay'ın eşi filtrenin dozunu kaçırdı! Arda Turan'ın hali görenleri şaşırttı
17:32 Canlı eşek arısını yiyen Çinlinin dudaklarına yorum yağdı
17:03 Önce Vadistanbul şimdi de İstinye Park! Yabancı uyruklu şahıslar silahlı çatışmaya girdi
16:59 Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti
16:46 Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece inmeye devam edecektir
16:20 Demet Akalın'ın Yalı Çapkını dizisiyle ilgili yaptığı paylaşım alay konusu oldu
16:11 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takımda istemedi! Alman yıldız ülkesini salladı
16:04 BOTAŞ'tan doğal gaz iddialarına cevap geldi: Depoların doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır
15:58 Eşini ve çocuğunu katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 18:54:18. #1.11#
SON DAKİKA: Ahmet Akın: "Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Harcamaları Vatandaşa Fatura Edilmiş. Hem de Kanunsuz Olarak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement