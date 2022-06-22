Ahmet Akın: İktidar, Ek Bütçe Aracılığıyla Milyarlarca Lira Tutarında Kaynağı Dağıtım Şirketlerine Aktarmayı Amaçlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ahmet Akın: İktidar, Ek Bütçe Aracılığıyla Milyarlarca Lira Tutarında Kaynağı Dağıtım Şirketlerine Aktarmayı Amaçlıyor

22.06.2022 12:28
Ahmet Akın: İktidar, Ek Bütçe Aracılığıyla Milyarlarca Lira Tutarında Kaynağı Dağıtım Şirketlerine Aktarmayı Amaçlıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “AK Parti iktidarının 20 Haziran 2022 tarihinde TBMM’ye sunduğu ek bütçe, ekonomi politikalarının iflasının bir belgesi olmasının yanı sıra şirketlere kaynak aktarmaya devam ettiğinin de bir göstergesi olmuştur. 2022 yılında art arda gelen zamlarla enerji faturalarını ödeyemeyen vatandaşı umursamayan iktidar, ek bütçe aracılığıyla milyarlarca lira tutarında kaynağı dağıtım şirketlerine aktarmayı amaçlamaktadır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "AK Parti iktidarının 20 Haziran 2022 tarihinde TBMM'ye sunduğu ek bütçe, ekonomi politikalarının iflasının bir belgesi olmasının yanı sıra şirketlere kaynak aktarmaya devam ettiğinin de bir göstergesi olmuştur. 2022 yılında art arda gelen zamlarla enerji faturalarını ödeyemeyen vatandaşı umursamayan iktidar, ek bütçe aracılığıyla milyarlarca lira tutarında kaynağı dağıtım şirketlerine aktarmayı amaçlamaktadır" dedi.

Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM'ye sunulan ek bütçede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinden daha yüksek tutarda bir ödeneğin cadde ve sokak aydınlatmasına ayrıldığını belirtti. Akın, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarının 20 Haziran 2022 tarihinde TBMM'ye sunduğu ek bütçe, ekonomi politikalarının iflasının bir belgesi olmasının yanı sıra şirketlere kaynak aktarmaya devam ettiğinin de bir göstergesi olmuştur. 2022 yılında art arda gelen zamlarla enerji faturalarını ödeyemeyen vatandaşı umursamayan iktidar, ek bütçe aracılığıyla milyarlarca lira tutarında kaynağı dağıtım şirketlerine aktarmayı amaçlamaktadır.

AK Parti iktidarının TBMM'ye sunduğu ek bütçede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinden daha fazla tutarda 'ek genel aydınlatma ödeneği' ayrılması düzenleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi 5 milyar 325 milyon 227 bin TL tutarındayken ek bütçede tahsis edilecek aydınlatma için ayrılan ek ödenek tutarı ise bakanlık bütçesini bile geride bırakarak 5 milyar 400 milyon TL oldu.

"AYDINLATMA ÖDENEĞİ 9 MİLYAR 191 MİLYON TL'YE ÇIKTI"

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu ek bütçedeki aydınlatma ödeneğindeki artış, aydınlatma bedeline yapılan artışı katlamış durumda. 1 Nisan 2022 tarihinde 135 kuruş olan aydınlatma bedeli, yüzde 48 oranındaki artışla 200 kuruşa çıkmıştı. Ancak aydınlatma ödeneğindeki artış, bunun kat be kat üzerinde gerçekleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2022 yılında toplam 3 milyar 791 milyon 428 bin TL olan aydınlatma ödeneği, ek ödenekle 9 milyar 191 milyon 428 bin TL'ye çıktı. Buna göre özel dağıtım şirketlerinin kasasına gidecek tutar, ek bütçeyle yüzde 242,4 oranında arttı.

"YÜKSEK ARTIŞ, AYDINLATMA BEDELİNDE BÜYÜK BİR ZAMMIN GÖSTERGESİ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaklaşık 3,5 kat artırdığı aydınlatma ödeneği, doğrudan şirketlerin kasasına gidecek. Bu kadar yüksek orandaki artış, şu an 200 kuruş olan aydınlatma bedeline büyük bir zam yapılacağının da sinyalini vermektedir. İktidar bu artışla dağıtım şirketlerini kolladığını gösterirken Hazine'den karşılanacak 9,2 milyar lira vatandaşın cebinden çıkacak."

YORUMLAR
500
Ahmet Akın: Bayram Öncesi Akaryakıtta Vergi İndirimi Yapılmalı. Otoyol ve Köprülerin Tamamı Bayram Boyunca Ücretsiz Olmalı Ahmet Akın: Bayram Öncesi Akaryakıtta Vergi İndirimi Yapılmalı. Otoyol ve Köprülerin Tamamı Bayram Boyunca Ücretsiz Olmalı
Kaynak: ANKA

Ahmet Akın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Akın: İktidar, Ek Bütçe Aracılığıyla Milyarlarca Lira Tutarında Kaynağı Dağıtım Şirketlerine Aktarmayı Amaçlıyor - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:42 Esra Erol'da şaşırtan olay! İki kardeşin karısı ve kocası, çocuklarını da alıp kaçtı
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
12:13 Mantar toplamaya gittiler düşmüş Rus İHA'sı buldular!
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 13:09:25. #1.13#
SON DAKİKA: Ahmet Akın: İktidar, Ek Bütçe Aracılığıyla Milyarlarca Lira Tutarında Kaynağı Dağıtım Şirketlerine Aktarmayı Amaçlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement