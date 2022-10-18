Ahmet Akın: "Kazaların Değil, İş Güvenliğinin Bıçak Gibi Kesildiği Çok Açık"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra İşletmesi'ni faciadan birkaç hafta önce ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 'iş kazalarının bıçak gibi kesildiğini' söylediğini anımsatarak, "Amasra'da 2019'da 190, 2020 yılında164, 2021 yılında ise 208 kaza meydana gelmiş. Son üç yılda 562 kaza yaşanmış. Amasra'da neredeyse her iki günde bir kaza meydana gelirken; kazaların değil, iş güvenliğinin bıçak gibi kesildiği çok açık" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra İşletmesi'ni faciadan birkaç hafta önce ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in ifadelerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Akın'ın açıklaması şöyle:

"Kamunun işlettiği bir maden ocağında meydana gelen faciada 41 maden emekçisini yitirdik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez faciadan 24 gün önce burayı ziyaret ederek kazaların 'bıçak gibi' kesildiğini açıkladı. Oysa resmi raporlardaki tablo Amasra'da her iki günde bir kaza yaşandığını gösteriyor. Başka bir deyişle Amasra'da kazalar değil, iş güvenliği bıçak gibi kesilmiş.

"AMASRA'DA İKİ YILDA 562 KAZA MEYDANA GELMİŞ"

2019'da meydana gelen 190 kazanın 72'si göçük, 81'i düşme, çarpma, yuvarlanma veya kayma, 10'u malzeme taşıma veya kullanma, 11'i nakliyat, 5'i makine elektrik nedeniyle gerçekleşti. 2020 yılında meydana gelen 164 kazanın 60'ı göçük, 72'si düşme, çarpma, yuvarlanma veya kayma, 17'si malzeme taşıma, 9'u nakliyat, 3'ü makine elektrik nedeniyle yaşandı. 2021 yılında da 208 kaza meydana geldi. Kazaların bıçak gibi kesildiği söylenen Amasra'da son 3 yılda meydana gelen kazaların toplam sayısı 562 oldu. TTK 2021 yılı faaliyet raporunda kendini aklayarak, "Denetimler kapsamında bu faaliyet raporunda yer vermeyi gerektirecek 'kritik' düzeyde bulguya rastlanılmamıştır" ifadesini kullandı.

"SORUMLULUĞU BAŞKALARINA YIKMAYA KALKMAYIN"

Her iki günde bir kazanın yaşandığı Amasra'da adeta facia geliyorum derken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Taşkömürleri Kurumu ne yapıyordu? Bu sorumluluktan kimse kaçamaz. Kimse bu facianın sorumluluğunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TTK dışında başka yerde aramasın. Bu facianın sorumlusu iki mühendis ya da iki müfettiş değildir. Bu facianın sorumlusu doğrudan AK Parti iktidarıdır. Bu facianın sorumlusu; kazadan 24 gün önce Amasra'da kazaların bıçak gibi kesildiğini söyleyen Enerji Bakanıdır. Bu facianın sorumlusu; TTK'yı kamusal bir yapıdan çıkarmak için işlevsizleştiren iktidardır. Kimse 'kader planı' diyerek ocaktan madencilerimizin cansız bedenlerini çıkarılmasını marifet olarak göstermesin. Bize kıskanıyorlar dedikleri Almanya'da 20 yılda ölümlü kaza sayısı 10'u geçmiyor. AK Parti iktidarı, ne Soma'dan ne Ermenek'ten ne de onlarca faciadan ders çıkarmadı. Soma'daki facianın ardından Meclis Araştırma Komisyonunun önerileri bugüne kadar neden hiç dikkate alınmadı?"