Ahmet Alhan'dan Başkan Ergün'e Tebrik Ziyareti
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan ve Belediye Meclis Üyelerini konuk etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:33 Kaynak: Bültenler
Göreve tekrardan seçilmelerinden dolayı birbirlerini tebrik eden Başkan Ergün ve Başkan Alhan, önümüzdeki süreçte birlik ve beraberlik içerisinde çok daha güzel hizmetlerin Ahmetli'ye kazandırılacağını belirtiler.
31 Mart'ta gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde Ahmetli Belediye Başkanlığı görevine tekrardan seçilen Ahmet Alhan, Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nün de yer aldığı ziyarette Başkan Alhan, Belediye Meclis üyelerini tek tek tanıttı. Ziyarette Başkan Ergün ve Başkan Alhan birbirlerini tebrik ederek yeni dönemde başarılar dilediler. Geride kalan 5 yıllık süreçte Ahmetli'de gerçekleştirilen çalışmaların da değerlendirildiği ziyarette konuşan Başkan Ergün ve Başkan Alhan, önümüzdeki 5 yıllık süreçte birlik ve beraberlik içerisinde çok daha güzel hizmetlerin Ahmetli'ye kazandırılacağını belirttiler.
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