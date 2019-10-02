Son Dakika Haberleri: Ahmet Altan'a "Scholl Kardeşler Ödülü"
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Ahmet Altan'a "Scholl Kardeşler Ödülü"

41 dakika önce

Müebbet hapis cezasına çaptırılan gazeteci Ahmet Altan, "Dünyayı bir daha göremeyeceğim" kitabıyla Almanya'da "Scholl Kardeşler Ödülü"ne layık görüldü.

Ahmet Altan'a

Müebbet hapis cezasına çaptırılan gazeteci Ahmet Altan, "Dünyayı bir daha göremeyeceğim" kitabıyla Almanya'da "Scholl Kardeşler Ödülü"ne layık görüldü.Ahmet Altan, cezaevinde kaleme aldığı "Dünyayı bir daha göremeyeceğim" kitabıyla Almanya'da "Scholl Kardeşler Ödülü"ne layık görüldü.


Üç yıldır cezaevinde bulunan gazeteci-yazar Altan, söz konusu kitapta gözaltı süreci, mahkeme ve cezaevinde yaşadıklarını anlatıyor. Jüri, Altan'ın bu kitapla "Türkiye'nin güncel durumunu yalın ve net bir biçimde ortaya koyduğunu" belirtti. Jürinin açıklamasında, müebbet hapis cezasına çaptırılan Altan için, "eleştirel bir yorumcu siyasi güdülü bir (mahkeme) kararıyla özgürlüğünden edilmiştir" denilerek, Altan'ın "ne yazık ki giderek otoriterleşen ve diktatörlüğe evrilen toplumlardaki birçok bağımsız gazeteciyle aynı kaderi paylaştığına" dikkat çekildi.


10 bin euroluk söz konusu ödül, Nazi Almanyası'nda öğrencilerden oluşan direniş grubu "Beyaz Gül" (Weiße Rose) üyelerinden Sophie ve Hans Scholl'ün anısına veriliyor. Scholl kardeşler 1943'te infaz edilmişti. Ödül töreninin 25 Kasım'da Münih'teki Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde düzenleneceği belirtildi.


dpa, KNA/ SÖ,JD


(c)

Ahmet Altan, Almanya, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:13 
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