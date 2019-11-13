AHMET ALTAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki tahliye edilme kararını kaldırmasının ardından gözaltına alınan Ahmet Altan adliyeye sevk edildi. Vatan Caddesi 'ndeki İstanbul emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sevk işlemlerinin tamamlanan Altan, Çağlayan 'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.

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