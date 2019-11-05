Son Dakika Haberleri: Ahmet Altan cezaevinden çıktı
Son Dakika Güncel Ahmet Altan cezaevinden çıktı

Ahmet Altan cezaevinden çıktı

6 saat önce

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada yargılanan Ahmet Altan tahliye edildi.

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FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada yargılanan Ahmet Altan tahliye edildi. Altan en çok gökyüzüne bakmayı özlediğini belirtti.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada Ahmet Altan tahliyesine karar verildi. Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Altan, saat 23.00 sıralarında tahliye edildi. Ahmet Altan'ı kızı Sanem Altan, kardeşi Mehmet Altan ve yakınları karşıladı. Altan'ı karşılarında gören yakınları uzun süre birbirlerine sarıldı.

"YILLARIMIN KAYBOLMASINA İZİN VERMEDİM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Altan, "İlk tahliye kararımı duyduğumda biraz üzüntü hissettim. Öbür çocuklar tahliye olmadılar onlar için çok üzüldüm. İçeride binlerce masum adam var. Bu biraz üzücü tabii ki" şeklinde konuştu. Altan en çok gökyüzüne bakmayı özlediğini ifade etti.  Altan, "Yıllarım kaybolmadı. Yıllarımın kaybolmasına izin vermedim. Kitaplar yazdım. Yıllarımı o kadar kaybetmem ben" İfadelerini kullandı.


- İstanbul
Ahmet Altan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:14 Kaynak: DHA
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