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Ahmet Altan emniyete getirildi

6 saat önce

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada tahliye edildikten sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan ve evinde gözaltına alınan Ahmet Altan, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Ahmet Altan emniyete getirildi, System.String[]

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada tahliye edildikten sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan ve evinde gözaltına alınan Ahmet Altan, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.


FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alarak geçtiğimiz hafta tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Altan, polis ekiplerince Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. - İSTANBUL

Ahmet Altan, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:45 Kaynak: İHA
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