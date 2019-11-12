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Ahmet Altan emniyete götürülüyor

7 saat önce

Ahmet Altan emniyete götürülüyorİSTANBUL - FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada tahliye edildikten sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, polis ekiplerince evinden alındı.

Ahmet Altan emniyete götürülüyor

İSTANBUL - FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada tahliye edildikten sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, polis ekiplerince evinden alındı. Altan, polis ekiplerince İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor.

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alarak geçtiğimiz hafta tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, polis ekiplerince evinden alındı. Altan, polis ekiplerince Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor.

Ahmet Altan emniyete götürülüyor

Ahmet Altan, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:14 Kaynak: İHA
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