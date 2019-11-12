Son Dakika Haberleri: Ahmet Altan gözaltına alındı
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Ahmet Altan gözaltına alındı

7 saat önce

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada tahliye edildikten sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada tahliye edildikten sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Altan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor.

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alarak geçtiğimiz hafta tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Altan, polis ekiplerince Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülüyor.

(İrem Demir/İHA)

Ahmet Altan gözaltına alındı

Ahmet Altan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı
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