Son Dakika › Güncel › Ahmet Altan, Göztepe'deki evinde gözaltına alındı - Son Dakika
Ahmet Altan, Göztepe'deki evinde gözaltına alındı
7 saat önce
Ahmet Altan'ın İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alınması İSTANBUL - "FETÖ darbe çağrışımı" davasında tahliye edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:48 Kaynak: AA
Ahmet Altan'ın İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alınması İSTANBUL - "FETÖ darbe çağrışımı" davasında tahliye edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alındı
Tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı Motosikletli maganda terör estirdi! "Dur" ihtarına uymadı, motosikleti polisin üzerine sürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı