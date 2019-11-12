Son Dakika Haberleri: Ahmet Altan, Göztepe'deki evinde gözaltına alındı
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Ahmet Altan, Göztepe'deki evinde gözaltına alındı

7 saat önce

Ahmet Altan'ın İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alınması İSTANBUL - "FETÖ darbe çağrışımı" davasında tahliye edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alındı.

Ahmet Altan'ın İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alınması İSTANBUL - "FETÖ darbe çağrışımı" davasında tahliye edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alındı

Ahmet Altan, Göztepe'deki evinde gözaltına alındı

Ahmet Altan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:48 Kaynak: AA
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Tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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