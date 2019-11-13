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Ahmet Altan'ın hapiste yazdığı kitap Amazon tarafından 2019'un en iyi 20 kitabından biri seçildi
7 saat önce
Ahmet Altan'ın hapisteyken yazdığı kitabı "Dünyayı bir daha göremeyeceğim", (I Will Never See the World Again) ABD'de Amazon tarafından '2019'un En İyi 20 Kitabı'ndan biri seçildi. Listede 16. sırada yer alan Altan'ın kitabı aynı zamanda yabancı dilden çevrilen tek kitap olma özelliğini taşıyor.
Ahmet Altan'ın hapisteyken yazdığı kitabı "Dünyayı bir daha göremeyeceğim", (I Will Never See the World Again) ABD'de Amazon tarafından '2019'un En İyi 20 Kitabı'ndan biri seçildi. Listede 16. sırada yer alan Altan'ın kitabı aynı zamanda yabancı dilden çevrilen tek kitap olma özelliğini taşıyor.
Altan'ın kızı Sanem Altan sosyal medyada paylaştığı mesajda babasının tutuklandığı saatlerde bu haberi aldığını belirtti ve "Türkiye düşünsün!" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:01
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