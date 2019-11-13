Son Dakika Haberleri: Ahmet Altan'ın hapiste yazdığı kitap Amazon tarafından 2019'un en iyi 20 kitabından biri seçildi
Son Dakika Dünya Ahmet Altan'ın hapiste yazdığı kitap Amazon tarafından 2019'un en iyi 20 kitabından biri seçildi - Son Dakika Dünya

Ahmet Altan'ın hapiste yazdığı kitap Amazon tarafından 2019'un en iyi 20 kitabından biri seçildi

7 saat önce

Ahmet Altan'ın hapisteyken yazdığı kitabı "Dünyayı bir daha göremeyeceğim", (I Will Never See the World Again) ABD'de Amazon tarafından '2019'un En İyi 20 Kitabı'ndan biri seçildi. Listede 16. sırada yer alan Altan'ın kitabı aynı zamanda yabancı dilden çevrilen tek kitap olma özelliğini taşıyor.

Ahmet Altan'ın hapiste yazdığı kitap Amazon tarafından 2019'un en iyi 20 kitabından biri seçildi, System.String[]

Ahmet Altan'ın hapisteyken yazdığı kitabı "Dünyayı bir daha göremeyeceğim", (I Will Never See the World Again) ABD'de Amazon tarafından '2019'un En İyi 20 Kitabı'ndan biri seçildi. Listede 16. sırada yer alan Altan'ın kitabı aynı zamanda yabancı dilden çevrilen tek kitap olma özelliğini taşıyor.


Altan'ın kızı Sanem Altan sosyal medyada paylaştığı mesajda babasının tutuklandığı saatlerde bu haberi aldığını belirtti ve "Türkiye düşünsün!" dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Ahmet Altan, Amazon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:01 
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