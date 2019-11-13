Ahmet Altan'ın yeniden tutuklanmasına AB'den tepki: Yeterli gerekçe yok

Avrupa Birliği, gazeteci Ahmet Altan'ın 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmesinin ardından tekrar gözaltına alınarak tutuklanmasına tepki gösterdi.



Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gazeteci Ahmet Altan kaçma riski bulunduğu gerekçesi ile serbest bırakıldıktan bir hafta sonra birçok basın kuruluşu temsilcisi ve gazeteci gibi yeniden tutuklandı. Karardan haberdar bile değildi." ifadeleri yer aldı.