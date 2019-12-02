Son Dakika Haberleri: Ahmet Altan'ın yeniden tutuklanmasına AB'den tepki: Yeterli gerekçe yok
Son Dakika Dünya Ahmet Altan'ın yeniden tutuklanmasına AB'den tepki: Yeterli gerekçe yok - Son Dakika Dünya

Ahmet Altan'ın yeniden tutuklanmasına AB'den tepki: Yeterli gerekçe yok

6 saat önce

Avrupa Birliği, gazeteci Ahmet Altan'ın 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmesinin ardından tekrar gözaltına alınarak tutuklanmasına tepki gösterdi.

Ahmet Altan'ın yeniden tutuklanmasına AB'den tepki: Yeterli gerekçe yok, System.String[]

Avrupa Birliği, gazeteci Ahmet Altan'ın 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmesinin ardından tekrar gözaltına alınarak tutuklanmasına tepki gösterdi.


Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gazeteci Ahmet Altan kaçma riski bulunduğu gerekçesi ile serbest bırakıldıktan bir hafta sonra birçok basın kuruluşu temsilcisi ve gazeteci gibi yeniden tutuklandı. Karardan haberdar bile değildi." ifadeleri yer aldı.

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Avrupa Birliği, Ahmet Altan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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